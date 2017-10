Anschlagspläne auf Politiker? Zehn Festnahmen in Frankreich

Französische Anti-Terror-Ermittler haben nach Medienberichten wegen möglicher Anschlagspläne auf Politiker zehn Menschen festgenommen.

Paris - Die 17- bis 25-Jährigen seien im Südwesten des Landes und in der Region Paris aufgegriffen worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Ermittlungen. Die Aktion stehe im Zusammenhang mit schon länger laufenden Ermittlungen zu einem jungen Mann aus der rechtsextremen Szene. Gegen den 21-Jährigen sei im Juli ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, nachdem er in den sozialen Netzwerken mit Angriffen auf Migranten gedroht hatte.

Erst Anfang Oktober war in Paris erneut eine mutmaßliche Bombe gefunden worden.

dpa

