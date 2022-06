„Üble Show“ oder „gutes Beispiel“? Hofreiter leitet EU-Ausschuss mit Kind im Arm

Anton Hofreiter (Grüne) leitete mit seinem 15 Monate alten Sohn auf dem Schoß eine Sitzung im Bundestag. © Screenshot/Twitter

Fortschrittlich oder unangebracht? Über Grünen-Politiker Anton Hofreiter wird auf Twitter rege diskutiert. Er leitete eine Bundestags-Sitzung mit seinem Kind auf dem Schoß.

Berlin - Ungewöhnlicher Besuch im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages: Der 15 Monate alte Sohn des Grünen-Politikers Anton Hofreiter (52) nahm am Montag auf dem Schoß seines Vaters an der Sitzung teil - und sorgte damit in den sozialen Netzwerken für viel Diskussionsstoff. Während Papa „Toni“ als Vorsitzender des EU-Auschusses die Besprechung leitete, spielte sein blonder Sohn mit einem Spielzeugauto auf dem Tisch.

Hofreiter im Bundestag mit Kind auf dem Schoß - Reaktionen sind kontrovers

Ein Mitarbeiter des Online-Dienstes des Deutschen Bundestages hatte auf Twitter ein Foto des Vater-Sohn-Auftritts veröffentlicht. Viele User begrüßten Hofreiters Vorgehen als „fortschrittlich“. „Er geht mit gutem Beispiel voran. Kinder sind nicht nur Mamasache“ , lobte ein User beispielsweise.

Andere hingegen finden, dass der Grünen-Abgeordnete mit der Aktion Werbung in eigener Sache machen wolle. „Üble Show auf Kosten des Kindes“, schreibt einer, ein anderer: „Wirkt alles sehr bemüht/aufgesetzt.“ Manche Twitter-User bemängeln zudem, es sei nicht kindgerecht, ein kleines Kind zu einer Bundestags-Sitzung mitzunehmen. Sogar dass der Sohn des Grünen-Politikers mit einem Auto spielte, während sein Vater ins Mikro sprach, sorgte für Kritik: „Mit dieser frühkindlichen Prägung der nächsten Generation schaffen wir die Verkehrswende nie“, ereifert sich ein Twitter-User.

Anton Hofreiter schiebt einen Kinderwagen zur Grünen-Fraktionssitzung im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Hofreiter nahm seinen Sohn nicht das erste Mal mit zur Arbeit

Nach den Bundestagswahlen hatte zwischen Anton Hofreiter und Cem Özdemir ein Machtkampf ums Landwirtschaftsministerium getobt, bei dem Hofreiter leer ausging. Doch Hofreiter macht dennoch innerhalb der Ampel-Koalition immer wieder von sich Reden - beispielsweise war er einer der ersten deutschen Politiker, der während des Ukraine-Kriegs nach Kiew reiste und vehement schwere Waffen für die Ukraine forderte. Der 52-Jährige hatte sein Kind bereits früher mit zur Arbeit genommen und im Kinderwagen durch die Flure des Bundestags geschoben. dpa/smu