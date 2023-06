Hofreiter rechnet ab: Hauptproblem sitzt im Kanzleramt - Heizungs-Betroffene könnten „reingelegt“ werden

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Die Bundesregierung gibt im Heizungsgesetz-Streit kein gutes Bild ab - da stimmt Anton Hofreiter Robert Habeck zu. Doch seine Hauptkritik gilt Olaf Scholz.

München - In der Ampel-Koalition knirscht es: Nach der Kritik an der Regierung von Vizekanzler Robert Habeck, der selbst auch „nicht zufrieden mit der Bundesregierung“ ist, hat diesem sein Grünen-Parteikollege Anton Hofreiter zugestimmt. Auch Hofreiter sieht das aktuelle Erscheinungsbild der Regierung kritisch, aber verortete viele Probleme bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Es gebe eine ganze Reihe von Aspekten, wo man mit der Bundesregierung nicht zufrieden sein könne, sagte Hofreiter im RTL/ntv-„Frühstart“. Es werde zu viel gestritten, „und man merkt halt bei verschiedenen Themen, dass es der Kanzler einfach an Führungsstärke missen lässt“, so Hofreiter.

Hofreiter kritisiert Scholz: Kanzleramt muss sich „zum Verteidiger der beschlossenen Ergebnisse“ machen

Das sei schon vor einem Jahr bei der Unterstützung der Ukraine so gewesen. Nun liege auch bei dem schwierigen Thema Klimaschutz „das Hauptproblem im Kanzleramt“. Es sei natürlich schwierig in einer Koalition mit drei unterschiedlichen Parteien. Hofreiter sieht aber das Kanzleramt von SPD-Mann Scholz in der Pflicht, „sich sozusagen zum Verteidiger der beschlossenen Ergebnisse“ zu machen.

Anton Hofreiter kritisiert Kanzler Olaf Scholz. © Kay Nietfeld/dpa

Für den Vorsitzenden des Europaausschusses des Bundestags ist seine eigene Partei nicht der Verlierer der Regierung. „Ich würde es nicht so sagen. Die Grünen sind der Teil in der Bundesregierung, der mit Abstand am meisten will“, so Hofreiter. „Und manchmal setzt man sich halt auch schlichtweg nicht durch. Aber das liegt wohl auch daran, dass wir in allen Bereichen was wollen, während viele andere sozusagen im Status quo leben können.“

Beim Klimaschutz sei „das Ganze extrem. Dabei würde ich mir ja wünschen, wir hätten einen Wettbewerb. Wie schaut liberaler Klimaschutz aus? Wie schaut konservativer Klimaschutz aus? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Union hat uns dieses ganze Schlamassel mit eingerührt und tut jetzt so, als wenn sie gar nichts damit zu tun hätte.“

Heizungsgesetz: „Jetzt jemandem eine Ölheizung aufschwatzen, wäre Vebrauchertäuschung“

Auch zum viel diskutierten Heizungsgesetz äußerte sich Hofreiter. Dieses trage inzwischen eine „gemischte Handschrift“. Hofreiter weiter: „Und ja, es stimmt, da ist vieles verändert worden, manches auch in eine Richtung, die, glaube ich, am Ende insbesondere den betroffenen Menschen nicht hilft.“ Verbraucher, die jetzt noch eine Gas- oder Ölheizung einbauen, würden „reingelegt“, so der Politiker. Über kurz oder lang würden „diese Öl- und Gasheizungen, wenn sie jetzt neu eingebaut werden, sehr, sehr teuer werden.“ Jemandem jetzt eine Öl- oder Gasheizung „aufzuschwatzen“ sei „Verbrauchertäuschung“. Beim Thema Heizungsgesetz schrieb sich ein anderer Grüner jüngst den Frust in Richtung CDU und CSU von der Seele.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Habeck hob trotz seiner Kritik auch die Errungenschaften der Ampel-Regierung hervor. „Die Leistungsbilanz ist nicht nur ordentlich, sondern die ist groß“, erklärte Habeck. So habe die Regierung Deutschland sicher durch den Winter geführt, eine Gasmangellage vermieden und die Strom- und Gaspreise runterbekommen. Auch die Energie- und Lebensmittelpreise gingen jetzt deutlich runter. Dennoch meinte er selbstkritisch: „Aber natürlich haben wir in der Kür, also im Erscheinungsbild der Regierung jetzt nicht geglänzt. Das kann ja keiner behaupten“, sagte Habeck auch vor dem Hintergrund der regierungsinternen Auseinandersetzungen um das Heizungsgesetz. „An der Stelle kann man nicht zufrieden sein.“ Habeck hatte zudem eingestanden, dass die Klimaziele für Deutschland aktuell nicht erreichbar sind. (cgsc mit dpa)