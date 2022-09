Apotheken: Schlechte Stimmung wegen Personalmangel und hohen Kosten

Die Stimmung unter dem deutschen Apothekenpersonal hat sich laut einer Umfrage deutlich verschlechtert.

München - «Die Personal- und Nachwuchsprobleme, die zunehmend auch die Versorgung zu beeinträchtigen drohen, werden leider immer größer», sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Overwiening, am Dienstag in München zum Auftakt des diesjährigen Deutschen Apothekertages. «Dazu kommen für die freiberuflich geführten Apotheken auch ganz konkrete, individuell auf die Apotheke bezogene betriebswirtschaftliche Sorgen und gesundheitspolitische Probleme.»

Umso unpassender seien die vorgesehenen Belastungen durch das Finanzstabilisierungsgesetz für die gesetzlichen Krankenkassen, monierte Overwiening. Dieses sehe für die Dauer von zwei Jahren eine Anhebung des Abschlages, den die Apotheken den Kassen für jedes verordnete Medikament gewähren müssen, um 13 Prozent auf zwei Euro vor. «Wir stellen uns neuen Aufgaben, aber wir können in den Apotheken keine weiteren finanziellen Belastungen verkraften», sagte Overwiening in München auch mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten. Diese könnten die Apotheken ebenso wie weitere Kostensteigerungen in der Regel nicht weitergeben. (dpa)