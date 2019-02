ARD-Deutschlandtrend: SPD im Aufschwung - ist das die Trendwende nach der Dauerkrise?

Der ARD-Deutschlandtrend zeigt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die SPD wieder wächst. Auch der Vorschlag der SPD, eine Grundrente einzuführen, stößt auf Zuspruch.

Berlin - Die Sozialdemokraten haben Grund zur Freude. Wie der ARD-Deutschlandtrend vom 14. Februar zeigt, steigt die Zustimmung in der Bevölkerung zur SPD. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 17 Prozent der Deutschen die SPD wählen - so viele wie seit dem ARD-Deutschlandtrend im September 2018 nicht mehr. Im Vergleich zum Vormonat ist laut Umfrage die Zustimmung gleich um zwei Prozentpunkte gestiegen.

An der Spitze steht nach wie vor die Union mit unveränderten 29 Prozent. Auf Platz drei liegt die AfD: 13 Prozent der Wahlberechtigten würden die Partei wählen und somit ein Prozent weniger als noch im Vormonat. Die FDP liegt auf Platz vier mit unveränderten neun Prozent. Dahinter verliert die Linke einen Prozentpunkt und liegt aktuell bei acht Prozent.

ARD-Deutschlandtrend: Unzufriedenheit mit GroKo wächst

Allerdings zeigen sich nur noch 31 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Im Vergleich zum letzten ARD-Deutschlandtrend ist das ein Rückgang von drei Prozentpunkten. Mit 47 Prozent sind die meisten Befragten weniger zufrieden mit der Bundesregierung. Gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Großen Koalition sind 21 Prozent und somit 2 Prozent mehr als im Vormonat.

ARD-Deutschlandtrend: Mehrheit sieht Grundrente positiv

Der aktuelle ARD-Deutschlandtrend zeigt außerdem, dass die Mehrheit (67 Prozent) der Deutschen die von der SPD vorgeschlagene Grundrente befürwortet. Nur 29 Prozent der Befragten finden es nicht richtig, dass Geringverdiener, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, eine Grundrente erhalten sollen, ohne dass ihre Bedürftigkeit zuvor geprüft wurde.

sp