Kanzlerfrage im ARD-Sommerinterview: Markus Söder positioniert sich klar

Markus Söder verkündet derzeit eine Umwelt-Initiative nach der anderen. Doch wie grün ist die CSU wirklich? Das und die Kanzlerfrage sind Themen im ARD-Sommerinterview.

Update 17.40 Uhr: Im ARD-Sommerinterview positioniert sich Markus Söder wie erwartet klar für den Klimaschutz und betont, wie dringlich die Angelegenheit sei. „Wir können die Entscheidungen treffen“, meint der bayerische Ministerpräsident. Das Interview wird im TV um 18.30 Uhr ausgestrahlt, vorab stellte die ARD einen Stream zur Verfügung.

Außerdem betont der 52-Jährige, dass er keine Kanzlerkandidatur anstrebe. Im Vorfeld wurde Söder immer wieder für das Amt in Berlin ins Spiel gebracht. Laut einer Umfrage, die Moderator Oliver Köhr zitiert, könnten sich 27 Prozent der Deutschen den Bayern als Bundeskanzler vorstellen. Doch Söder sagt klar: „Ich habe meine Aufgabe in Bayern.“ Er wolle als CDU-Vorsitzender zwar Deutschland national helfen, aber er bleibe bayerischer Ministerpräsidenten. Auch in Zukunft könne er eine Kanzlerkandidatur ausschließen.

Markus Söder im ARD-Sommerinterview: Grüne Themen auf der Agenda

Doch den überwiegenden Teil des 20-minütigen Interviews geht es nicht um die Kanzlerfrage, sondern um die Umweltpolitik der CSU. Den Klimaschutz müsse man im Grundgesetz verankern, nur so könne ein „parteiübergreifender Konsens“ und eine Bindewirkung geschaffen werden. Der Ministerpräsident hält daraufhin einen Monolog über technologischen Fortschritt und den wirtschaftlichen Aufschwung, den eine gezielte Klimapolitik zur Folge hätte. Der Moderator hackt jedoch nach und fragt, inwiefern dies wirklich seine Überzeugung oder doch nur Wählerfang sei. „Das wäre sehr kurzfristig gedacht“, antwortet Söder und betont, wie sehr ihm der Klimaschutz am Herzen liege. Man könne nicht „wie AfD und andere“ den Wandel schlichtweg ignorieren, man müsse jetzt handeln.

ARD-Sommerinterview mit Markus Söder: Ministerpräsident distanziert sich von der AfD - und fordert SPD zum Handeln auf

Auch im weiteren Verlauf des Interviews grenzt sich der 52-Jährige von der Partei ab. Er meint, Höcke mache die AfD im Moment zu einer härteren NPD, als es die NPD selbst je war. Jeder Wähler „aus der konservativen Ecke“ solle sich von der Partei und ihren Führungspersonen distanzieren. Auch eine Zusammenarbeit mit der AfD könne es nicht geben. „Mit solchen Leuten möchte ich nicht einmal einen Mittagsplausch machen, geschweige denn koalieren“, so Söder. Das müsse auch für die Union gelten.

Zur Zukunft der GroKo äußert sich der Ministerpräsident jedoch weit weniger klar. Es liege nun an der SPD, sich klar zu positionieren. Die Union müsse hingegen „umso mehr geistige Orientierung geben.“ Es sei schwierig zu beantworten, ob die Große Koalition am Ende des Jahres noch bestehen würde.

ARD-Sommerinterview: Wie grün ist Markus Söder?

Unser Ursprungsartikel vom 04. August, 12.10 Uhr: Berlin/München - Manch ein CSU-Wähler wird seinen Ministerpräsidenten in diesen Tagen kaum wiedererkennen. Und das weniger optisch als politisch. Denn wie viele traditionell eher grüne Themen Markus Söder derzeit beackert, sucht vermutlich seinesgleichen. Diese politische Wende ist dann auch ein Thema beim Sommerinterview, das am Sonntag um 18.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird.

Wie viel grün steckt in der CSU? Das fragen ARD und Interviewer Oliver Köhr. Dort ist sogar schon die Rede von einer „neu erwachte(n) Liebe“ zum Klimaschutz. Denn egal ob Bienensterben, schnellerer Kohleausstieg, geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets, Ausbau der Windenergie oder das 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr - Markus Söder hat sich zuletzt jeweils deutlich positioniert.

Markus Söder im ARD-Interview: Wie ernst meint er es mit den grünen Themen?

Es sind eigentlich urgrüne Themen, die CSU-Mann Söder da seit diesem Jahr aufgreift. Viele Beobachter meinen, dies habe einen klaren strategischen Grund. Spätestens im erneuten Hitze-Sommer und den Klimadiskussionen um „Fridays for Future“ kann es sich die Partei nach CSU-Analyse nicht mehr leisten, für einen wachsenden Anteil der Bevölkerung zu weit weg vom Puls der Zeit zu sein.

Eine Anpassung an den Zeitgeist oder doch ein fundamentaler Wandel? Das dürfte manchen CSU-Wähler ebenfalls brennend interessieren. Denn die offene Frage bleibt, ob Söder mit dieser Strategie langfristig mehr Wähler erreichen kann - also grüne dazugewinnt, ohne CSU-Wähler zu verlieren. All dies geschieht vor dem Hintergrund der Kommunalwahlen 2020 in Bayern. Nach den riesigen Gewinnen der Grünen bei Landtags- und Europawahl sind die Wahlen im März der erste Lackmus-Test für die neue politische Linie.

ARD-Sommerinterview: Platzt die Große Koalition in Berlin?

Worum wird es in dem ARD-Sommerinterview mit Markus Söder außerdem gehen: Unter anderem will der ARD-Interviewer auch thematisieren, wie lange die Große Koalition in Berlin noch hält. Und die politische Agenda des Sommers 2019 reicht ja bekanntlich auch weit darüber hinaus.

