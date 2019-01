Brexit-Diskussion bei „Hart aber fair“: Von Storch giftet gegen Merkel - Zuschauer sind genervt 

Am Montagabend ging es bei „Hart aber fair“ in der ARD um das Thema: „Der Brexit-Showdown - Anfang vom Ende Europas?“ So lief die Show.

Berlin - Das britische Parlament stimmt über den Brexit ab - ist dies ein Startschuss für Chaos und Krise in ganz Europa? Und wie groß ist die Gefahr für Deutschlands Wirtschaft? Diese Fragen diskutierte Moderator Frank Plasberg am Montagabend bei „Hart aber Fair“ mit seinen Gästen: Manfred Weber (CSU), Mitglied des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidat bei der Europawahl, Carl Martin Welcker, Unternehmer und Präsident des Verbandes der Maschinenbauer (VDMA), Anthony Glees, Britischer Historiker und Politologe, Beatrix von Storch (AfD), Bundestagsabgeordnete, Julie Kurz, ARD-Korrespondentin in London.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung in London bei uns im Brexit-Live-Ticker

Anthony Glees, der einzige Experte der Runde, argumentiert, dass er es verstehe, dass sein Volk auf dem europäischen Festland zurzeit nicht besonders beliebt sei. „Dass die Deutschen von den Briten die Nase voll haben, kann ich gut verstehen“, sagt er. Der überzeugte Brexit-Gegner rechnet vor: 800 Pfund pro Sekunde, 440 Millionen pro Woche, habe der Brexit-Entscheid schon jetzt gekostet, weil die Wirtschaft eingebrochen sei. Aber: Gut für Deutschland, denn nach einem möglichen Brexit werde Deutschland an Macht gewinnen.

ARD-Talkshow „Hart aber fair“: Weber wirbt für Europa

Manfred Weber wirbt für Europa - schließlich ist er ja auch Spitzenkandidat bei der Europawahl: „Es ist 1000 Mal besser, Europa zu erneuern, als Europa zu verlassen. Europa ist zu wertvoll, um es den Populisten zu überlassen.“ Carl Martin Welcker, Präsident des deutschen Maschinenbau-Verbandes, fürchtet um die Exporte auf die Insel und kritisiert Volksentscheide generell: „Ich sehe es nicht als demokratisch, wenn Parlamentarier in den schwierigen Momenten das Volk entscheiden lassen. Das ist ein Totenstein der Demokratie." ARD-Korrespondentin Julie Kurz erklärt, dass der Brexit mittlerweile auch eine Glaubensfrage sei. Ein zweites Referendum stellt sie in Frage: „ Die Positionen sind weiterhin eingefahren.“

Beatrix von Storch von der AfD hat zwar keine Lösung, aber zumindest einen Schuldigen ausgemacht: „Angela Merkels Anteil am Brexit ist immens. Ohne die katastrophale Migrationspolitik hätte es die Mehrheit nie gegeben. Alle wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Wir nicht, wir wollen souverän bleiben.“ Am Ende der Sendung zeigt Plasberg noch einen Film, in dem sich Fußgänger in Mönchengladbach von Großbritannien verabschieden sollen.

ARD-Talkshow „Hart aber fair“: Von Storch verärgert Zuschauer

Die Reaktionen auf die Sendung sind durchwachsen, vor allem die Auswahl der Gäste verärgert die Zuschauer:

Verstehe seit Jahren nicht, wie die @ARDde diesen Menschen (#Storch) permanent eine Bühne (#hartaberfair) anbietet. Es gäbe wesentlich spannendere Gäste mit spannenderen Themen, siehe #FriendlyFire4. Kein Wunder, dass die Jugend kein TV mehr schaut. — Frau W. Niemand (@FrauWNiemand) 15. Januar 2019

Nach „Vogelschiss“-Äußerung von AfD-Chef Gauland kündigte die Talkshow Konsequenzen an. Keine Einladung mehr an ihn, denn wer Verbrechen des Nationalsozialismus relativiere, könne kein Gast in der Sendung sein. Jetzt sitzt da die Storch rum. Verstehe wer will. #hartaberfair — Daniela Behrens (@Daniela_Behrens) 14. Januar 2019

#hartaberfair

Liebe @ARDde ! Ich möchte nicht, das meine Rundfunkgebühren für Gäste der AfD ausgegeben werden! Dankeschön — der Christof (@ChristofBSauer) 14. Januar 2019

Sehr ausgewogene Auswahl der Gäste... nicht. Kein einziger linker/liberaler Politiker, dafür Orban-Freund Weber und AfD-Faschistin von Storch #hartaberfair — robin (@RobinDanzl) 14. Januar 2019

Man kann Angela Merkel bestimmt ein paar Dinge vorwerfen, aber jetzt ist sie auch noch Schuld am Brexit? Demnächst ist sie dann auch für Trumps Wahl zum Präsidenten verantwortlich, ja? #hartaberfair — capt'n julia ☠️ (@juliaspberry) 15. Januar 2019

Klar, in Deutschland gibts keine Meinungsfreiheit, aber bei @hartaberfair spricht @Beatrix_vStorch ohne Punkt und Komma darüber, wie man Europa und die EU am besten zerstören kann. — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) 14. Januar 2019





Brexit-Abstimmung im News-Ticker: Die aktuellen Entwicklungen





Lesen Sie auch: „Hart aber fair“: Sind Justiz und Polizei machtlos gegen arabische Clans?