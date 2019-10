Vulgär-Ausbruch bei Maischberger: Talk-Gast beschimpft Trump als „großes A.......“

Im TV-Talk in der ARD von Sandra Maischberger beleidigt einer der Gäste beleidigte US-Präsident Donald Trump wüst. Die Moderatorin reagiert.

München - Mit ihrem neuen Sendungskonzept ging Sandra Maischberger am Mittwochabend an den Start. Die Sendung hatte es in sich. Vor allem ein Gast fiel in der Talkrunde auf.

Maischberger über Brexit, Türkei und Klima-Krise

Anstatt eines zentralen Themas sollen in dem neuen Konzept mehrere wichtige Themen der Woche diskutiert werden. So wie die Türkei-Offensive, die Klimakrise, Rechtsterrorismus oder der Brexit. Die Themen waren in der Sendung wild gemixt.

Eingeladen waren unter anderen die Autorin Katharina Nocun, Tagesspiegel-Journalist Christoph von Marschall, Grünen-Politiker Cem Özdemir und Kabarettist Jürgen Becker.

Maischberger (ARD) zu Donald Trump: Kabarettist teilt in Talkshow aus

Der Kabarettist fand besonders deutliche Worte. Es ging um Trumps Truppenabzug aus Syrien. Der US-Präsident machte den Weg erst frei für die Offensive der Türkei in Nordsyrien. „Trump ist ein so großes Arschloch, da können Sie mit dem Lkw durchfahren. Und die Amerikaner mögen ja große Autos“, sagte Becker in der Talkrunde.

Ein Thema dieser Woche ganz sicher: Donald #Trump's militärischer Rückzug aus #Syrien. Kabarettist Jürgen Becker regt sich leidenschaftlich darüber auf – und findet, nun ja, deutliche Worte für den US-Präsidenten...

Das und mehr ab 22:45 bei "#maischberger. die woche" @DasErste pic.twitter.com/j4gAVmrU5t — Maischberger (@maischberger) 16. Oktober 2019

Maischberger in der ARD: „Können wir da einen Beep darüberlegen“

Das Publikum applaudierte, Sandra Maischberger aber runzelte die Stirn: „Können wir da einen Beep darüberlegen“, fragte sie in Richtung der Aufnahmeleitung. Auf Twitter schreibt Maischberger: „Kabarettist Jürgen Becker regt sich leidenschaftlich darüber auf – und findet, nun ja, deutliche Worte für den US-Präsidenten...“.

+ Kabarettist Jürgen Becker fand in „Maischberger“ klare Worte zum Trumps Truppenabzug aus Syrien. © dpa / Horst Galuschka

Twitter-Nutzerin zu ARD-Talkshow: „Unglaublich was so im Fernsehen so geboten wird“

Die Twitter-Gemeinde findet aber klare Worte zu dem Auftritt des Kabarettisten. Ein Twitter-Nutzer kommentiert unter das Video von Sandra Maischberger: „Unglaublich was so im Fernsehen so geboten wird, es ist zum Fremdschämen. Im Glashaus sitzen und mit Steinen Schmeißen. Chapeau“. Eine Frau schreibt unter den Tweet: „Was für ein dummer primitiver Mensch dieser Becker“.

Maischberger (ARD): Darum überlegt sich Cem Özdemir zweimal, ob er in Berlin in einem Taxi fährt

Auch Grünen-Politiker Cem Özdemir machte in der Sendung einige Aussagen, die es in sich hatten. Mit Sandra Maischberger plauderte Özdemir über in Deutschland lebende Erdogan-Anhänger. Mit ihnen hatte er „ein paar sehr unangenehme Fälle“, sagte er in der Sendung.

Nach einer Taxifahrt in Berlin wollte er einem Fahrer Trinkgeld geben. Der habe es aber nicht genommen. Seine Begründung: „An dem Trinkgeld klebt das Blut toter türkischer Soldaten".

"An deinem Trinkgeld klebt das Blut türkischer Soldaten!"@cem_oezdemir erlebt immer wieder unangenehme Situationen mit in Deutschland lebenden #Erdogan-Anhängern. Warum er sich in Berlin immer zweimal überlegt, ob er in ein Taxi steigt.@Die_Gruenen #maischberger @DasErste pic.twitter.com/QoY407qosS — Maischberger (@maischberger) 16. Oktober 2019

