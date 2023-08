ARD-Warnhinweis vor Heinz Becker: Kabarettist Dudenhöffer – „Vor Satire sollte nicht gewarnt werden“

Von: Max Müller

1992 liefen die ersten der insgesamt 42 Folgen „Familie Heinz Becker“ im Fernsehen, 2004 die letzten. © Imago

Erst Otto, dann Harald Schmidt – und jetzt „Familie Heinz Becker“: Vor immer mehr ARD-Serien erscheint ein Warnhinweis. Becker-Darsteller Gerd Dudenhöffer kann das nicht ganz nachvollziehen.

Es sind gerade einmal fünf Sekunden. Doch das ist lange genug, um aktuell viele Gemüter zu erregen. Es geht um einen Warnhinweis, eingeblendet am Anfang einer Folge der Kult-Comedyserie „Familie Heinz Becker.“ Betroffen ist eine Episode aus dem Jahr 1994 („Modeschau“) – zu finden in der Mediathek des Saarländischen Rundfunks (SR). Dort heißt es nun auf einer Hinweistafel zu Beginn: „Das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken könnten.“

Der nächste Fall von frevelhaftem Beschneiden deutschen Kulturguts? Brauchen liebgewonnene Kult-Sendungen jetzt etwa einen Beipackzettel? So argumentieren zumindest die Kritiker dieses Vorgehens. Der Boulevard schäumt. Einige „Otto“-Shows haben bereits einen öffentlich-rechtlichen Warnhinweis erhalten. Auch vor den Gags von Harald Schmidt („Schmidteinander“) warnt die ARD mittlerweile.

Schauspieler Gerd Dudenhöffer zu Heinz Becker: „Satire symbolisiert den Zeitgeist“

Im Fall von „Familie Heinz Becker“ geht es um eine Szene, in welcher der von Gerd Dudenhöffer gespielte Protagonist Heinz Becker das N-Wort verwendet. Thema des Gesprächs mit seinem Nachbar Schorsch Seitz ist ein Vereinsraum, der künftig als Asylbewerber-Unterkunft genutzt werden soll.

Schauspieler Gerd Dudenhöffer blickt mit gemischten Gefühlen auf diesen Vorgang. „Meine Geschichten um die Figur Heinz Becker waren schon immer Satire, die polarisierte. Und ich denke: Vor Satire sollte nicht gewarnt werden, sondern es sollte dazu aufgemuntert werden, sich mit Satire auseinander zu setzen. Denn diese symbolisiert den momentanen ‚Zustand‘ einer Gesellschaft und am Beispiel der alten Fernsehsendungen auch den damaligen Zeitgeist“, sagte Dudenhöffer auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

Dass der SR so gehandelt hat, überrascht den 73-Jährigen nicht. Dudenhöffer würde sich wünschen, dass „Diskriminierung und Dehumanisierung bereits früh Themen sind, über die in der Familie, in der Schule und auch gesamtgesellschaftlich gesprochen und auch in die Tiefe gehend aufgeklärt wird. Warum dürfen viele Wörter und Begrifflichkeiten, zum Beispiel das N-Wort, nicht mehr verwendet werden?“

Darstellerin von „Heinz Becker“-Ehefrau: „Unverständlich und falsch“

Gegenüber der Saarbrücker Zeitung teilte der Sender mit, dass man nichts an der Folge geändert habe, weil es sich um ein Dokument der Zeitgeschichte handele. Es gehe nur um einen „verantwortungsvollen Umgang mit Archivmaterial“. Eine Erklärung, die Dudenhöffer nur bedingt nachvollziehen kann. Er halte die Einblendungen nicht für grundsätzlich verkehrt. Dennoch sei das Vorgehen „zumindest diskussionswürdig“.

Eine Spur deutlicher äußerte sich bereits Alice Hoffmann, die von 1993 bis 1996 Beckers Ehefrau Hilde spielte. „Da wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet“, wird die Schauspielerin von der Bild zitiert. Der Hinweis zur Sendung ist für sie „unverständlich und falsch“.