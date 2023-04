Argentinien: Präsident Fernández verzichtet auf erneute Kandidatur

Alberto Fernández © JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE/IMAGO

Argentiniens Präsident Alberto Fernández will nicht erneut kandidieren.

Buenos Aires in Argentinien - Der 64-Jährige kündigte am Freitag in einer Videobotschaft an, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten, um einen Generationswechsel zu ermöglichen. Am 10. Dezember, dem 40. Jahrestag der Rückkehr Argentiniens zur Demokratie, werde er die Präsidentenschärpe daher an einen rechtmäßig gewählten Nachfolger übergeben, sagte Fernández.

Fernandez‘ Mitte-Links-Koalition Frente de Todos muss nun einen anderen Kandidaten für die Vorwahlen im August nominieren. Vizepräsidentin Cristina Kirchner, die von 2007 bis 2015 Präsidentin war, hat bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass sie nicht kandidiert. In argentinischen Medienberichten wird Wirtschaftsminister Sergio Massa als möglicher Kandidat gehandelt.



Argentinien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise und hat eine der höchsten Teuerungsraten weltweit. Im März hatte die Regierung mitgeteilt, dass die jährliche Teuerungsrate im Februar auf 102,5 Prozent kletterte. Mehr als ein Drittel der 47 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des südamerikanischen Landes leben in Armut, darunter 2,6 Millionen Menschen in extremer Armut. mid