Arme Minderheiten im Krieg: Diese Soldaten schickt Putin in die Ukraine

Russische Soldaten bewachen in Berdjansk im Gebiet der Donezker „Volksrepublik“ in der Ostukraine den Bereich vor einer orthodoxen Kirche. © Uncredited/AP/dpa

Wladimir Putin schickt offenbar besonders viele Soldaten aus ethnischen Minderheiten in den Krieg in der Ukraine. Viele russische Soldaten zieht es aus Geldnot an die Front.

Moskau – Offiziell gilt der Ukraine-Krieg in Russland als Spezialoperation, doch inzwischen ist auch unweit des Kremls deutlich geworden, dass viele junge Männer in die Kämpfe im Nachbarland ziehen und dort sterben. Der Staatsapparat von Präsident Wladimir Putin macht zwar ein großes Staatsgeheimnis aus der Zahl der Toten, doch inzwischen sollen etwa 20.000 russische Soldaten gefallen sein – das berichten zumindest ukrainische Seiten. Auch wenn die genaue Zahl nicht bekannt ist, gibt es eine Auffälligkeit: Unter den Toten sind überproportional viele Männer aus verarmten russischen Teilrepubliken, in denen vor allem russische Minderheiten leben.



Dass es in Russland insbesondere junge Männer aus ärmeren Schichten in den Ukraine-Krieg zieht, ist allerdings nicht landestypisch. Ähnliche Phänomene sind auch in anderen Ländern zu beobachten. Auch in den USA wird ein Großteil des Militärs in den ärmeren Bevölkerungsteilen rekrutiert.