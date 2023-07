Putins Verbündeter im Ukraine-Krieg: China schickt massenhaft Drohnen und Ausrüstung

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg bekommt Putins Militär Hilfe aus China. Russland soll unter anderem Kampfdrohnen erhalten. Die Lieferungen erfolgen über zwielichtige Kanäle.

Peking – Kreml-Chef Wladimir Putin hat nicht international nur noch wenige Verbündete - noch weniger unterstützen ihn im Ukraine-Krieg. Zuletzt hatte sich auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan immer stärker von ihm distanziert. Doch wie es aussieht halten die guten Beziehungen zu China an, was sich auch in militärischer Art und Weise widerspiegelt. Peking unterstützt Putins Militär offenbar mit Drohnen und weiterem Kriegsmaterial.

Hilfe aus China: Lieferungen an das russische Militär im Ukraine-Krieg

Unter Berufung auf Zolldokumente berichtete die US-Zeitung Politico, russische Kunden hätten Hunderttausende kugelsichere Westen und Helme vom chinesischen Hersteller Shanghai H Win bestellt. Die Produkte in den Dokumenten würden sich mit den Produkten im Online-Katalog des Herstellers decken, heißt es in der US-Zeitung. Bereits zuvor gab es Berichte über chinesische Lieferungen an das russische Militär.

Offenbar geht es nicht nur um Westen und Helme. Auch Drohnen sollen geliefert werden. In den Unterlagen würden kleinere Kampfdrohnen erwähnt werden, die zur Aufklärung für die Artillerie eingesetzt und Granaten abwerfen können. Außerdem stellt Peking der Kreml-Armee wohl auch thermale Kameras zur Verfügung, um das ukrainische Militär auch in der Nacht ins Visier nehmen zu können.

Chinesische Firmen liefern für Putins Krieg

Dabei erfolgen die Lieferungen anscheinend über sogenannte Briefkastenfirmen wie etwa Silva im östlichen Sibirien. Im Januar habe die Firma 100.000 kugelsichere Westen und 100.000 Helme von Shanghai H Win bestellt. Die US-Zeitung konnte das vermeintliche „Unternehmen“, das im September 2022 registriert wurde, nicht erreichen. Das Hauptquartier der jungen Firma: Ein heruntergekommenes Wohnhaus.

Die gleiche Zahl an Westen und Helmen wurde vom russischen Konzern Legittelekom im November 2022 bestellt. Eine ähnliche, kleinere Bestellung kam im März vom russischen Unternehmen Rika, offenbar eine weitere Briefkastenfirma. Beide Bestellungen gingen bei einer Tochterfirma des chinesischen Hauptherstellers Deekon Shanghai ein. Eine größere Bestellung ging außerdem beim chinesischen Hersteller SZ DJI Technology im Dezember 2022 ein. Dabei orderte der russische Konzern Pozitron nicht nur Helme, sondern auch Drohnen.

EU-Sanktionen gegen China? Expertin hält es für bedingt möglich

Problematisch sind besonders die Güter, die zu militärischen Zwecken, aber auch zu zivilen genutzt werden können. Da sie nicht ausschließlich zur militärischen Verwendung sind, ist es schwer, solche Lieferungen mit Sanktionen zu belegen. Keramik beispielsweise wird unter anderem auch in Körperpanzerung eingesetzt. Im Laufe von 2023 hat der Export von Keramik an Russland aus China um 69 Prozent zugenommen und die Marke von 225 Millionen US-Dollar erreicht. Bislang hat Russland dieses Jahr Drohnen im Wert von 100 Millionen US-Dollar aus China importiert.

Für Helena Legarda von der in Berlin ansässigen Denkfabrik „Mercator Institute for China Studies“ (Merics) steht fest: China behaupte zwar, ein „neutraler Akteur“ zu sein, doch in Wahrheit unterstütze das Land die Positionen Russlands im Krieg. Mit Blick auf die Möglichkeit von EU-Sanktionen gegen China wegen der Lieferungen an Russland zog die Expertin gegenüber Politico eine klare Linie.

Sollte China die rote Linie überschreiten und statt defensiver Ausrüstung Waffen und weitere offensive Fähigkeiten an das russische Militär liefern, dann könne die EU sekundäre Sanktionen gegen das Land verhängen. „Dann gibt es noch die Situation, in der wir uns gerade befinden, all diese doppelt nutzbare Komponenten oder Ausrüstung und wie man damit umgeht“, so Legarda. „Ich würde nicht erwarten, dass sich die EU auf Sanktionen darauf einigt“, ergänzte die Expertin. (bb)