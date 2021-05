Großes Risiko für Laschet? Kanzlerkandidat verzichtet wohl auf Wahlkreis-Kampf

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef, will nach der Wahl im Herbst vom Düsseldorfer Landtag in den Bundestag wechseln.

Ganz anders als Merkel und Kohl

von Cindy Boden schließen

CDU-Chef Laschet will Merkel ins Kanzleramt nachfolgen. Einen Bundestagssitz braucht er dafür nicht unbedingt. Er bewirbt sich zwar darum, aber nicht wie sonst üblich in der Union.

Aachen/Berlin - Armin Laschet will nach Berlin. Armin Laschet will deutscher Kanzler werden. Aber will beziehungsweise kommt Armin Laschet auch in den Bundestag? Diese Frage klingt erst einmal seltsam, aber die Spekulationen existieren.

Hintergrund ist die Information, dass CDU-Chef Laschet bei der kommenden Bundestagswahl im Herbst nicht als Direktkandidat für seine Partei in einem Wahlkreis antreten werde - sondern nur auf der NRW-Landesliste stehen soll. Für einen Unions-Kanzlerkandidaten ein durchaus ungewöhnlicher Schritt.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet: Listenplatz 1 aber kein Direktmandat?

„Wir gehen davon aus, dass Laschet die Landesliste anführen wird“, sagte am Donnerstag (20. Mai) der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Am 5. Juni werde die Kandidatenliste auf der Landesaufstellungsversammlung vorgeschlagen. Laschet soll mit seinem Namen dort auf Platz 1 erscheinen. Und in diesem Zusammenhang hieß es bereits von Hovenjürgen: Es werde nicht erwartet, dass Laschet als Direktkandidat in seinem Heimatkreisverband Aachen antrete. Das Nachrichtenportal t-online und das Nachrichtenmagazin Spiegel berichteten kurz darauf, ihnen sei bestätigt worden, dass CDU-Chef Laschet nicht um ein Direktmandat in seiner Heimatstadt Aachen kämpfen wird.

Damit würde Laschet in der Union aus der Reihe tanzen. Und ganz ungefährlich wäre dies für seinen Plan, NRW als Ministerpräsident nach der Bundestagswahl 2021 zu verlassen und nach Berlin zu gehen, auch nicht.

Merkel und Kohl buhlten um Erststimmen - auch Laschet vertrat Aachen schon mal im Bundestag

Die amtierende Kanzlerin Angela Merkel vertritt ihren Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I direkt seit 1990 - also seit sie im Bundestag sitzt. Der frühere Kanzler Helmut Kohl trat in seinem Heimatwahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal an und gewann dort immerhin zweimal das Direktmandat. CDU und CSU heimsten bisher bei Bundestagswahlen sehr viele Erststimmen ein, weshalb es ein Stück weit zur Unionsmentalität gehört, die Bürger vor Ort zu repräsentieren, Ansprechpartner zu sein und eine stärkere Legitimation durch den Wähler zu genießen. Auch Laschet kennt dieses Gefühl schon. 1994 gewann er in Aachen den Wahlkreis und zog in den Bundestag ein.

Aktuell repräsentiert CDU-Mann Rudolf Henke den Wahlkreis Aachen I. Womöglich möchte der CDU-Chef ihm diesen Posten nicht streitig machen? „Armin Laschet schätzt die Arbeit des jetzigen Bundestagsabgeordneten und hat ihn gefragt, ob er sie fortsetzen möchte. Und der hat seine Bereitschaft signalisiert“, sagte jedenfalls ein Aachener Politiker gegenüber t-online.

+ Schafft es Armin Laschet nach der Bundestagswahl 2021 auf solch einen begehrten Sitz im Bundestag? © Florian Gaertner/photothek/Imago

Bundestagswahl: Wahlkreis-Rennen in Aachen könnte knapp werden - Listenplatz auch keine 100-prozentige Garantie

Vielleicht schwingt aber auch eine gewisse Angst mit, dass Laschet das Direktmandat bei der kommenden Bundestagswahl nicht erzielt? Schon 2017 war es für Henke knapp: Während er mit 33,7 Prozent Erststimmenanteil zwar gewann, war ihm Ursula Schmidt von der SPD mit 32,5 Prozent schon dicht auf den Fersen. Umfrageergebnissen des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge (Stand: 17. Mai 2021) liegt die CDU in dem betroffenen Wahlkreis zwar noch vorn, aber knapp, mit einem wahrscheinlichen Mandatsgewinn von unter drei Prozentpunkten Vorsprung. Wahlkreisprognosen von election.de (Stand 21. Mai 2021) sehen sogar bereits die Grünen in diesem Wahlkreis vorn.

Auch wenn Laschet auf NRW-Listenplatz 1 seiner Partei antritt: ein Risiko, dass er es über die Landesliste nicht schafft, besteht. Direktmandate, die CDU-Politiker in NRW gewinnen, gehen auf Kosten der Anzahl an Bewerbern, die über die Landesliste in den Bundestag ziehen. Es ist paradox, aber Laschet müsste sozusagen hoffen, dass seine Partei nicht allzu viele Direktmandate gewinnt, damit nach dem erreichten Zweitstimmenanteil noch Sitze offen sind. Zur Einordnung, auch wenn sich bei dieser Wahl dabei viel ändern kann: 2017 schafften es noch die ersten vier Personen der NRW-Landesliste in den Bundestag. Damals hätte es Laschet also geschafft. Doch es gab in der Geschichte auch schon Gegenbeispiele.

Allerdings: Formal muss eine Person nicht im Bundestag sitzen, um Kanzler zu werden. Welche Strategie genau Laschet verfolgt, ist unklar. Er selbst hat sich auch noch nicht zu seinen Plänen, wie er für den Bundestag kandidieren will, geäußert.

Laschets Konkurrenten kämpfen beide in Potsdam um ein Direktmandat

Laschets Kanzlerpläne betreffend sieht es in Umfragen derzeit für die Union durchwachsen aus. Sie liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen. Sollte Laschet Kanzler werden, aber nach der Wahl nicht in den Bundestag einziehen, gäbe es zumindest noch die Möglichkeit, jemanden zu bitten, der auf seinen Platz verzichtet, damit Laschet diesen einnehmen kann. Wird es aber mit der Merkel-Nachfolge nichts und die Union geht in die Opposition, könnte das deutlich schwerer werden. Spekuliert wurde ohnehin schon, ob Laschet im Falle einer Niederlage überhaupt nach Berlin wechseln wird. Die CDU lieferte wenig später aber eine klare Antwort.

Laschets Konkurrenten um die Kanzlerschaft, Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock und SPD-Politiker Olaf Scholz, kämpfen 2021 um ein Direktmandat - sogar beide in demselben Wahlkreis in Potsdam. Damit kann am Ende maximal eine oder einer der beiden gewinnen. Baerbock steht aber auch noch auf der Grünen-Landesliste Brandenburg auf Platz 1. Scholz tut es ihr für die SPD-Liste gleich. (cibo)