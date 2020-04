Als Hayali einen Söder-Vergleich zieht, wird Laschet zornig: „Ich weiß nicht, ob das Ihr Ernst ist“

Armin Laschet reagiert dünnhäutig auf die Fragen von ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Sie konfrontierte ihn mit seinen schlechten Umfragewerten während der Corona-Krise.

München - Armin Laschet ist im „ZDF-Morgenmagazin“ mit Moderatorin Dunja Hayali aneinandergeraten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident reagierte dünnhäutig auf eine Anmerkung Hayalis, die auf seine schlechten Umfagewerte im Vergleich zu Markus Söder anspielte. Söder ist Ministerpräsident in Bayern und darf sich aktuell über ausgezeichnete Werte freuen. Hayalis Eindruck sei, dass Bayern* in der Krise den Takt vorgebe, während Bund und Länder nur folgten.

Coronavirus - Hayali fragt Laschet: „Was machen Sie falsch in der Kommunikation?“

In einer Umfage hatten 26 Prozent der Teilnehmer angegeben, dem bayerischen Ministerpräsidenten in der Krise zu vertrauen. Laschet erreichte nur 2,5 Prozent und war damit Schlusslicht in der Auflistung. Hayali fragte unverblümt: „Was machen Sie falsch in der Kommunikation?“

„Ich weiß nicht, ob das ihr ernst ist“, sagte Laschet, „dass Sie angesichts dieses Themas Umfragewerte messen. Ich kümmere mich darum, dass wir gut durch diese Krise kommen.“ Er verteidigte sich mit den Zahlen aus seinem Bundesland: Die Werte in NRW seien derzeit besser als im Bund, wenn man sich die Verdoppelung der Infektionen ansehe, so Laschet weiter.

Laschet zu Hayali: „Wenn Sie abends ins Bett gehen ...“

„Es mag ein journalistisches Geschäft sein, über Umfragen zu spekulieren. Aber wissen Sie, wenn Sie abends ins Bett gehen, und dann aufstehen, und wieder an Corona denken ... da finde ich solche Fragen eher absurd.“

Laschet sagte, er sei einer der ersten gewesen, der ein Szenario für Rückkopplung der Maßnahmen gefordert habe. Laschet weiter: „Ich vermag nicht zu erkennen, wo Sie hier besondere Probleme in NRW sehen.“

Laschet hatte vor kurzem einen peinlichen Auftritt hingelegt, als er eine Mundschutzmaske* falsch getragen hatte (siehe Video).

Rubriklistenbild: © Screenshot ZDF