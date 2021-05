Laschet heute bei Zervakis und ProSieben - warum der Auftritt für die Union so wichtig ist

Interview um 20.15 Uhr

von Andreas Schmid schließen

Armin Laschet gibt am Montagabend ein Interview im Privatfernsehen. Dabei hat der Kanzlerkandidat der Union die Möglichkeit, CDU und CSU bei der jüngeren Zielgruppe anzupreisen.

München - Armin Laschet steht am Montagabend (17. Mai, 20.15 Uhr) dem Privatsender ProSieben Rede und Antwort. Der CDU-Chef wird in der Sondersendung „ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview“ von Linda Zervakis und Louis Klamroth interviewt. Zuvor hatte der Sender bereits SPD-Anwärter Olaf Scholz sowie Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock zu Gast. Das Gespräch dauert 45 Minuten.

ProSieben: Laschets große Chance - kann er die jüngere Zielgruppe von sich überzeugen?

Laschet hat damit wie Scholz und Baerbock die Chance, sein Image bei einer womöglich jüngeren Zielgruppe aufzupolieren. Im Vergleich zu den etablierten öffentlich rechtlichen Sendern ARD und ZDF sind die Zuschauer:innen bei ProSieben deutlich jünger. Das Publikum von ARD und ZDF ist im Mittel 62 Jahre alt, bei der ProSiebenSat.1-Gruppe ist es 25 Jahre jünger.

Für Laschet und die CDU/CSU gilt es in dieser Bevölkerungsgruppe besonders zu punkten. Bei der Bundestagswahl 2017 war die Union zwar in allen Altersgruppen stärkste Partei, verzeichnete aber insbesondere bei älteren Wähler:innen große Zustimmung. Die CDU holte 36,5 Prozent der Stimmen der über 70-Jährigen und auch die CSU schnitt wie ihre Schwesterpartei vor allem bei älteren Wählerinnen und Wählern gut ab. So erreichte sie bei den über 70-Jährigen mit ihrem in Bayern erzielten Ergebnis auf Deutschland bezogen starke 8,1 Prozent.

Gleichzeitig verloren beide Parteien insbesondere bei den Altersgruppen zwischen 25 und 34 Jahren sowie zwischen 35 und 44 Jahren. Soll heißen, die Union-Zustimmung der älteren Bevölkerung ist traditionell größer als die von jüngeren Generationen. Nun kann Laschet bei einem jüngeren Publikum für sich werben.

ProSieben: Laschet im Interview - „wollen auch weiter politische Themen besetzen“

ProSieben gibt dem Unions-Kandidaten diese Möglichkeit gerne, da man davon ausgeht, von den Interviews zu profitieren. „Damit unterstreichen wir, dass politische Interviews zu unserem Verständnis der Medienmarke ProSieben gehören“, sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Vor der Bundestagswahl werde man zudem „weiter politische Themen besetzen, die den Menschen unter den Nägeln brennen“. Einen Vorgeschmack auf mögliche Themen des Abends gab Laschet bereits einen Vorgeschmack: Bei einer Pressekonferenz am Montagmittag äußerte er sich zum Problem des Antisemitismus und über Wahlkampf-Forderungen seiner Kontrahenten.

Womöglich nimmt dann erneut Linda Zervakis die Rolle der Moderatorin ein. Für die gebürtige Hamburgerin ist das Laschet-Interview nach der Scholz-Sendung der zweite große Auftritt nach dem Wechsel von der ARD-Tagesschau ins Privatfernsehen. Beim Baerbock-Gespräch hatten noch Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke die Fragen gestellt - und Kritik geerntet. Aber auch über den ersten Auftritt von Zervakis mit Klamroth gab es Unmut. Im Laufe des Jahres soll außerdem ihr Format „Zervakis & Opdenhövel. Live“ auf Sendung gehen. (as)