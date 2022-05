Asselborn sieht Erdogans Haltung als «Basar-Mentalität»

Türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan © Michael Klimentyev/Kremlin Pool / IMAGO

Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird wegen dessen Vorgehen zu möglichen Nato-Beitritten Finnlands und Schwedens von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn eine «Basar-Mentalität» vorgeworfen.

Berlin - Man wisse, wie Basare in der Türkei funktionierten, sagte Luxemburgs Außenminister Asselborn am Dienstag im ZDF-«Morgenmagazin». «Und manchmal ist die Mentalität, vor allem von Erdogan, auch davon geprägt.» Schweden und Finnland streben infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in die westliche Militärallianz.

Der türkische Präsident Erdogan hatte signalisiert, dass die Türkei eine solche Aufnahme kritisch sieht. Er warf beiden Ländern Unterstützung von «Terrororganisationen» wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Seiner Meinung nach gehe es der Türkei gar nicht um die Kurdenfrage, sondern um die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ F16. «Ich glaube, Erdogan will den Preis steigern und will damit Druck machen, dass das geschieht.» Dies sei ein gefährliches Spiel. (dpa)