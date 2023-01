Kasachstan: Ex-Präsident Nasarbajew erfolgreich am Herz operiert

Teilen

Der Ex-Präsident von Kasachstan Nursultan Nazarb wurde am Herz operiert. © Press Office of Nursultan Nazarb via IMAGO

Nach offiziellen Angaben wurde Nursultan Nasarbajew, ehemaliger Präsident von Kasachstan, am Herzen operiert.

Astana - «Die Operation verlief erfolgreich. Für den ersten Präsidenten besteht keine Lebensgefahr», teilte Nasarbajews Pressesprecher Aidos Ukibay am Freitag auf seinem Twitter-Kanal mit. Nasarbajew hatte nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Kasachstans als örtlicher Parteichef die Macht in der Republik übernommen und 30 Jahre lang regiert, ehe er 2019 zurücktrat. Er bleibe weiter im Krankenhaus zur Beobachtung, hieß es.

Der in Üschqongyr geborene Nasarbajew galt bis zum vergangenen Jahr als mächtigster Mann in Kasachstan. Auch nach seinem Rücktritt als Präsident hatte er zahlreiche Ämter und Titel inne. So war er Chef der Regierungspartei «Nur Otan» und des nationalen Sicherheitsrates. Sein Nachfolger als Präsident, Kassym-Schomart Tokajew, ließ die Hauptstadt Astana ihm zu Ehren in Nursultan umbenennen. Nach schweren Protesten Anfang 2022, die gewaltsam niedergeschlagen wurden, verlor Nasarbajew seinen Einfluss. Mitglieder seiner Familie wurden aus Schlüsselpositionen entfernt. Er selbst musste Privilegien abgeben und der Personenkult um seine Person wurde beendet. Unter anderem musste Nasarbajew den Titel «Elbassy» («Führer der Nation») abgeben. Die Hauptstadt heißt seitdem wieder Astana. (dpa)