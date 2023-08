Nancy Faeser lehnt Grenzkontrollen partout ab: So fährt die SPD die Asylpolitik an die Wand

Von: Georg Anastasiadis

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt Grenzkontrollen ab. © Imago (Montage)

Obwohl die Polizei davor warnt, dass Putin Migranten nach Deutschland schleusen lässt, lehnt Faeser Grenzkontrollen ab. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Um wieder zu der Volkspartei zu werden, die sie schon lange nicht mehr ist, müsste die SPD den Blick nach Norden richten, oder zurück in die Vergangenheit. In Dänemark kombiniert die Arbeiterpartei sehr erfolgreich eine engagierte Sozialpolitik mit einer strikten Ausländer- und Asylpolitik. Hierzulande war es von 1998 bis 2005 der „rote Sheriff“ Otto Schily, der für Gerhard Schröder das sozialdemokratische Sicherheitsversprechen an die kleinen Leute einlöste, die nicht in den noblen Villenvierteln leben, sondern in den Arbeiterquartieren, die sie sich mit vielen Zuwanderern aus allen Herren Länder teilen.

Einen Schily hat die Scholz-SPD nicht mehr, nur eine Nancy Faeser. Und die will partout kein Sheriff sein. Immer lauter warnt die Polizei vor massenhafter illegaler Migration, doch die verlangten Binnengrenzkontrollen lehnte die Innenministerin gestern erneut kategorisch ab.

Nancy Faesers „Nein“ zu Grenzkontrollen: Verheerend falsch

Die Bundespolizei kontrolliert weiter nur an der Grenze zu Österreich, obwohl sich das Geschäft der Schleuser immer mehr nach Osten verlagert. Die mit großem Abstand meisten unerlaubten Einreisen gab es im ersten Halbjahr aus dem Transitland Polen, und auch die Grenze zu Tschechien wird immer mehr zum Hotspot. Polizeigewerkschaftler schlagen Alarm und warnen davor, dass die Diktatoren Putin und Lukaschenko Deutschland zu destabilisieren versuchten, indem sie mithilfe von Schlepperbanden Migranten, teils ausgestattet mit Russenvisa, in großer Zahl nach Westen schleusten.

Die Ampel hat, unter lautem Wehklagen der Grünen, in der Asylpolitik zwar die Überschriften geändert. Aber im Kleingedruckten bleibt alles so lax, wie es unter Merkel war. Ein Programm gegen illegale Migration, wenigstens irgendwelche Einzelmaßnahmen? Fehlanzeige.

Faesers hartes Nein zu Grenzkontrollen trotz sich zuspitzender Asylkrise ist in seiner Symbolwirkung so verheerend falsch wie die von den Grünen durchgesetzte Abschaltung der letzten Atommeiler inmitten der größten Energiekrise. Faktisch erklärt sich die Regierung in der Migrationspolitik für unzuständig. Sie überlässt es Städten und Gemeinden, mit dem Ansturm irgendwie fertig zu werden, und verweist lapidar auf die geplanten EU-Asylverfahren in den Auffangzentren an den europäischen Außengrenzen.

Doch werden diese noch lange auf sich warten lassen. Diese Zeit haben Landräte und Bürgermeister nicht mehr. Die SPD, würde sie den Blick nach rechts wenden, eigentlich auch nicht.