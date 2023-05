Verteilung, Zahlen, Grenzkontrollen: Das neue EU-Asylsystem im Merkur-Check

Sudanesische Flüchtlinge verlassen ihre Heimat. Die Zahl der Geflüchteten steigt. © STR/dpa

Die Asylpolitik entscheidet sich kurzfristig im Kanzleramt – wird jedoch maßgeblich von Brüssel geprägt. Der Überblick, was die EU auf Migrationsebene plant.

Berlin/Brüssel – Endlich Chefsache: Am Mittwoch kommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Regierungschefs der Länder zusammen, um über die Aufgaben- und Lastenteilung bei der Versorgung von Flüchtlingen zu beraten. Viele Wünsche und Pläne richten sich allerdings an Brüssel. Was ist auf europäischer Ebene geplant?

Verteilung: In Deutschland richtet sich die Aufnahmequote für ein Bundesland nach dem „Königsteiner Schlüssel“. Auf europäischer Ebene fehlt ein solches Instrument. Um den Umgang mit Flucht und Migration auf EU-Ebene einheitlich zu lösen, soll bis zum nächsten Jahr eine Einigung über das „Gemeinsame Europäische Asylsystem“ erzielt werden. Geplant sind eine stärkere Grenzsicherung, eine zuverlässigere Registrierung und eine gerechtere Verteilung der Schutzsuchenden. Insbesondere für Letzteres wirbt Deutschland, das im vergangenen Jahr EU-weit die meisten Asylanträge verzeichnete.

Zahlen: 2022 hat die EU-Asylagentur knapp eine Million Asylanträge dokumentiert. Das ist eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Stand seit 2016. Ukrainische Geflüchtete wurden dabei nicht mitgezählt. Deutschland verzeichnete 218 000 Erstanträge und damit einen Zuwachs von 47 Prozent gegenüber 2021. Hauptherkunftsländer waren Syrien und Afghanistan. Hinzu kamen mehr als eine Million Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland flohen. Insgesamt kamen damit 2022 mehr Schutzsuchende nach Deutschland als im Krisenjahr 2015.

Die neuen Asyl-Pläne: Ein Ansatz ist die Screening-Verordnung. Sie soll die zuverlässigere Registrierung von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen gewährleisten. Bisher regelt das Dublin-Verfahren, dass der Staat für einen Flüchtling und dessen Asylverfahren zuständig ist, in dem die Person angekommen ist. Trotzdem reisen viele Flüchtlinge ohne Erlaubnis weiter. So stellen sie ihren Asylantrag etwa in Deutschland, obwohl sie diesen laut geltendem EU-Gesetz in Italien stellen müssten. Die Screening-Verordnung soll dafür sorgen, dass die Registrierung direkt in Zentren an der Außengrenze erfolgt. Das soll die sogenannte Sekundärmigration verhindern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) setzt sich außerdem dafür ein, dass dort auch Asylverfahren stattfinden. Kritiker sagen, das belaste die Mittelmeerstaaten weiter und führe zu Massenlagern.

Die Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb der EU ist auf der einen Seite das Herzstück des Gesetzespakets, das die EU-Kommission bereits 2020 vorgeschlagen hat. Auf der anderen Seite ist genau hier noch nicht abzusehen, worauf sich die EU-Staaten werden einigen können. Absehbar ist, dass es keine Mehrheit für verbindliche Quoten geben wird. Im Raum steht ein Solidaritätsmechanismus.

Der Zeitplan: Angesichts des hohen Migrationsdrucks in vielen EU-Staaten sieht Innenministerin Faeser ein „historisches Momentum“ und setzt sich für eine Einigung noch vor den europäischen Wahlen im Frühjahr 2024 ein. Auch das EU-Parlament und die rotierenden Ratspräsidentschaften haben 2022 erklärt, das Paket vor Ende der Legislaturperiode verabschieden zu wollen.

Grenzkontrollen: In der Zwischenzeit setzen sich CDU und CSU dafür ein, die Binnengrenzkontrollen wie an der Grenze zu Österreich auch zur Schweiz und zu Polen einzurichten. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala wies solche Überlegungen zumindest für seinen Grenzabschnitt zurück. (Marlene Brey)