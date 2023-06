Asylreform: Lang fordert Ausnahmen für „alle Kinder“

Ricarda Lang © M. Popow/IMAGO

Beim europäischen Asylkompromiss fordert Grünen-Chefin Ricarda Lang Nachbesserungen.

Berlin in Deutschland - „Für mich ist zentral, dass alle Kinder mit Familien von Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen ausgenommen werden“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag.

Vor dem mit Spannung erwarteten Länderrat der Grünen im hessischen Bad Vilbel nannte Lang einige Voraussetzungen für die Zustimmung Deutschlands zur Reform des europäischen Asylsystems: „Wir werden als Partei zu einer gemeinsamen Haltung finden. Am Ende werden wir uns das Ergebnis anschauen, natürlich mit besonderem Blick darauf, ob die UN-Kinderrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten werden und ob wir in Europa tatsächlich zu geordneten rechtsstaatlichen Verfahren kommen, die die Lage verbessern.“



In den bisherigen Verhandlungen habe sich die Bundesregierung in wesentlichen Punkten nicht durchsetzen können, kritisierte Lang. „Bei den Grenzverfahren haben wir keine grundsätzliche Ausnahme für Minderjährige erreicht. Und nun gibt es zwar erste Schritte bei der Verteilung von Geflüchteten in Europa, aber eben immer noch keinen verpflichtenden und damit wirksamen Mechanismus. Damit wird das Ergebnis der Lage an den Außengrenzen nicht gerecht.“

Zugleich forderte die Grünen-Chefin mehr Unterstützung für die Kommunen. „Es sind drei Dinge, die den Kommunen wirklich helfen. Erstens: Mehr Geld für Unterbringung und Integration. Da wurde ein erster Schritt gegangen auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz. Aber Kurzzeitlösungen geben keine Sicherheit“, sagte sie. Außerdem forderte sie „schnelle, faire und geordnete Asylverfahren“ und eine Integrationsoffensive. mid

Lang: Ampel-Koalition soll „ein paar Blockaden auflösen“

Angesichts sinkender Umfragewerte hat Grünen-Chefin Ricarda Lang die Ampel-Koalition dazu aufgerufen, ihr Erscheinungsbild zu verbessern. „Die Ampel steht in den Umfragen insgesamt nicht gut da, obwohl wir viel gemeinsam erreichen. Nur der Weg dorthin ist manchmal etwas steinig“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag. Darum sei es jetzt an der Zeit, „ein paar Blockaden aufzulösen und Gesetze durch den Bundestag zu bringen: Das Gebäudeenergiegesetz, das Klimaschutzgesetz und viele Verkehrsvorhaben.“



Das seien „die Leitplanken, die wir jetzt setzen müssen“, sagte Lang. Den Fortbestand der Ampel sieht sie nicht gefährdet. Die Frage, ob sie sicher sei, dass SPD, Grüne und FDP bis zur Bundestagswahl 2025 zusammen regieren, beantwortete sie mit „Ja“.



Die Parteichefin erwartet auch nicht, dass der mit Spannung erwartete Länderrat der Grünen im hessischen Bad Vilbel an diesem Samstag zu einem Scherbengericht für die Spitzen-Grünen wird. „Ich glaube kaum“, sagte Lang auf eine entsprechende Frage. „Die Reform des Asylrechts bewerten wir sehr unterschiedlich, darüber wird zu reden sein, völlig richtig. Dass jetzt das Heizungsgesetz kommt, ist hingegen ein großer Erfolg.“



Für den kleinen Parteitag sagte Lang voraus: „Wir werden leidenschaftlich diskutieren, aber wie immer in großem Respekt voreinander.“ mid