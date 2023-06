Asylregeln: Orban bezeichnet EU-Kompromiss als „inakzeptabel“

Teilen

Viktor Orban © Lev Radin/IMAGO

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban findet den EU-Kompromiss zu den neuen Asylregeln als „inakzeptabel“.

Budapest in Ungarn - Brüssel missbrauche damit seine Macht, erklärte Orban am Freitag im Onlinenetzwerk Facebook. „Sie wollen die Migranten mit Gewalt nach Ungarn verlegen. Das ist inakzeptabel, sie wollen Ungarn gewaltsam in ein Migrantenland verwandeln“, kritisierte er.

Die Innenminister hatten am Donnerstagabend nach schwierigen Verhandlungen in Luxemburg mehrheitlich einem Kompromiss zur Beendigung des jahrelangen Asylstreits zugestimmt. Dieser sieht erstmals Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vor, aber auch eine Verteilung von Migranten auf die EU-Staaten.

Länder, sie sich weigern, Migranten aufzunehmen, sollen ein Zwangsgeld in Höhe von 20.000 Euro für jeden Migranten in einen von Brüssel verwalteten Fonds einzahlen. Ungarn und Polen stimmten als einzige Länder gegen den Kompromiss, weil sie sich „bestraft“ fühlen. Sie wollen das Thema beim EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel auf die Tagesordnung setzen.



Die EU beseitige das Mitspracherecht ihrer Mitgliedstaaten darüber, „wer sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhält“, sagte der ungarische Vize-Innenminister Retvari der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI. Der neue Verteilungsmechanismus erlaube „illegalen Migranten oder den Menschenhändlern, die sie nach Europa gebracht haben, selbst zu entscheiden, wer in Europa leben wird“.



Einige der Vorschläge seien „Minuten, höchstens eine halbe Stunde“ vor der Abstimmung verteilt worden, kritisierte Retvari. „Migrationsbefürwortende Regierungen“ hätten andere Mitgliedstaaten „unter Druck gesetzt“. kas/dja

Landkreistag befürwortet Einigung auf neue EU-Asylregeln

Der Deutsche Landkreistag hat die Einigung der EU-Länder auf Asylverfahren an Europas Außengrenzen gelobt. „Die gestrigen Ergebnisse zeigen, dass eine Reform des europäischen Asylrechts möglich ist. Daran hat auch Deutschland entscheidenden Anteil. Das ist gut so“, erklärte Landkreistagspräsident Reinhard Sager am Freitag.



Die Landkreise würden erwarten, dass die gefundene Linie bei den weiteren Verhandlungen auf europäischer Ebene durchgehalten wird. „Neben den aus unserer Sicht wichtigen Grenzverfahren muss auch die gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in der EU dringend umgesetzt werden“, betonte Sager.



Diese Maßnahmen seien nötig, um die Zuwanderung zu steuern und die irreguläre Einwanderung zu begrenzen. „Das brauchen die Landkreise vor dem Hintergrund, dass die Kapazitäten für die Aufnahme, aber auch und vor allem für die Integration neu ankommender Menschen ausgeschöpft sind.“



Die EU-Länder hatten sich am Donnerstag im jahrelangen Asylstreit geeinigt und den Weg für umstrittene Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen frei gemacht. Die EU-Innenminister stimmten nach turbulenten Verhandlungen in Luxemburg mehrheitlich einem entsprechenden Kompromiss zu.



Die Menschenrechtsorganisation Seebrücke zeigte sich entsetzt über die Einigung und sprach von den „schärfsten Asylreformen seit Jahrzehnten“. Diese hätten unter anderem „die Aussetzung eines fairen und rechtsstaatlich abgesicherten Asylprozesses“ zur Folge. „Die Entmenschlichung an den europäischen Außengrenzen wird zur neuen Rechtsform Europas erklärt“, erklärte Seebrücken-Expertin Maria Sonnek. Sie übte scharfe Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die dem Kompromiss trotz aller Warnungen und „entgegen jeglicher Moral“ zugestimmt habe. bfi/pw