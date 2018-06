Brisanz im Asylstreit: Anne Will unterbricht Sommerpause - ihr Talk-Gast hat es in sich

Im Zeichen des hitzigen Asylstreits unterbricht Anne Will ihre Sommerpause. Am Sonntag empfängt die TV-Lady einen zentralen Akteur der Debatte.

München - Der Konflikt um die mögliche Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze schwelt weiter. Bevor sie am Donnerstag und Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel für eine europäische Lösung im Asylstreit eintreten will, hat Angela Merkel eine viel beachtete Regierungserklärung abgegeben. Horst Seehofer schwänzte das Statement der Kanzlerin.

Kann ein Polit-Talk ausgerechnet während dieser stürmischen Zeiten eine Sommerpause einlegen? Anne Will will ihren Urlaub nun eigens für eine ARD-Sendung am Sonntagabend (Beginn 21.45 Uhr) unterbrechen, wie die Bild berichtet. Besonders pikant: Ausgerechnet Markus Söder soll zu Gast sein. Im Asylstreit hatte sich der bayerische Ministerpräsident offen gegen die Pläne der Kanzlerin gestellt.

+ Mit Spannung erwartet: Markus Söder will am Sonntagabend seine Position im Asylstreit untermauern. © dpa / Wolfgang Borrs

„Interviewschlacht“ im Asylstreit

Doch auch Merkel wird am Sonntagabend nicht untätig sein. Bereits ab 19.10 Uhr sendet das ZDF das Sommerinterview mit der Kanzlerin. Merkel stellt sich dort den Fragen von Hauptstadtsudioleiterin Bettina Schausten. Das Gespräch soll vorab aufgezeichnet werden.

Merkel-Kontrahent Horst Seehofer hatte bereits am Mittwochabend einen viel beachteten Talkshow-Auftritt zu verzeichnen. In der ARD-Sendung Maischberger bekräftige der Bundesinnenminister die Position seiner CSU im Asylstreit - signalisierte jedoch zugleich Einigungsbereitschaft. „Wir werden das vernünftig unter Aufrechterhaltung der beiderseitigen Glaubwürdigkeit zu lösen versuchen“, beschwor Seehofer.

lks