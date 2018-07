Tagesthemen-Kommentator rechnet vorschnell mit Seehofer ab und empört viele Zuschauer - jetzt reagiert die ARD

Sonntagabend die Überraschung aus CSU-Kreisen: Horst Seehofer will seine Ämter niederlegen. Parallel rechnet Kai Gniffke in den ARD-Tagesthemen mit ihm ab.

München - Sonntagabend, 2. Juli, gegen 22:45 Uhr: Die CSU-Vorstände tagen in München, als die große Überraschung inoffiziell nach außen dringt: Innenminister und CSU-Vorsitzender Horst Seehofer will von seinen Ämtern zurücktreten. Noch ist es nicht offiziell bestätigt, da strahlt die ARD in den Tagesthemen um ca. 23.00 Uhr schon einen Kommentar von Kai Gniffke aus, der sich gewaschen hat. Der Kommentator rechnet mit Horst Seehofer aufs Schärfste ab.

Seehofer und Söder machen „Politik nach ihrem persönlichen Hormonhaushalt“

Gniffke bezeichnet den Rücktritt Horst Seehofers als „Befreiung für Deutschland“. Er hebt jedoch auch Seehofers große Verdienste als Minister und Landesvater hervor und hätte dem CSU-Politiker einen besseren Abgang gewünscht. Jedoch müsse die CSU akzeptieren, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel „mehr rausgehandelt hat, als alle erwartet hatten.“

Lesen Sie auch: „Wenn ich untergehe, dann mit ihr!“ Presse schießt sich auf Seehofer ein

Gniffke kritisiert die CSU, dass diese hätte erkennen müssen, dass es nicht schlau sei, sich nach der Einigung in Brüssel mit Österreich, Italien und allen anderen EU-Ländern mit Merkel anzulegen und sie mit einem nationalen Alleingang zu brüskieren. Griffke ist völlig schleierhaft, warum die CSU nicht die Gunst der Stunde nutzte und stolz darauf verwiesen hat, dass der Druck aus München den Erfolg aus Brüssel ermöglichte. Stattdessen machen Seehofer und Söder „Politik nach ihrem persönlichen Hormonhaushalt.“

ARD-Mann Gniffke hofft auf ein „Ende der bajuwarischen Profilneurosen“

ARD-Kommentator Kai Gniffke forderte, dass jemand den Herren erkläre, dass man „mit dem Schicksal der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde nicht Fußball spielen kann“. Den Markus Söder halte Gniffke „ja für klug“, stellte jedoch auch fest, dass dieser „noch keine Wahl gewonnen“ habe. Deshalb müsse er doch sehen, dass „er mit seinem Verbalradikalismus auf dem besten Wege ist, die Landtagswahl in Bayern zu vergeigen.“ Angesichts seines überschaubaren Beliebtheitsgrades in der eigenen Partei wünsche er ihm danach jedoch „viel Glück“.

Lesen Sie auch: ARD-Journalist fordert Merkels Rücktritt - dann reagiert die Tagesschau auf den Aufruhr

Gniffke hofft, dass die Union und Deutschland nun wieder zur Besinnung komme. Das Thema „Flüchtlinge“ sei zweifellos wichtig, doch unser Land habe ein paar Aufgaben mehr zu erledigen. Was er nun erwarte, sei eine handlungsfähige Regierung und ein Ende der bajuwarischen Profileneurosen. Nach dem gestrigen Tag werde das jedoch ein Kraftakt.

+ Asylstreit - Horst Seehofer und Angela Merkel. © dpa / Matthias Balk

Die Reaktionen im Netz zum Kommentar von Kai Gniffke fallen sehr kontrovers aus. Seehofer wird hart kritisiert, bekommt aber auch Unterstützung. Für seine Partei sieht es weniger gut aus. Viele Kommentare handeln von der Auflösung der Koalition mit der CDU und einem „absurden Theater der CSU“. Auch die ARD und Kommentator Kai Gniffke werden im Netz hart kritisiert. Sie bekommen jedoch auch Zuspruch.

ARD-Tagesthemen-Kommentar: So reagiert das Netz auf die Abrechnung

Ein User bezeichnet den Kommentar von Gniffke sogar als „geistigen Dünnpfiff“. Ein anderer bezeichnet den Kommentar als „hochnäsig, arrogant und meinungsdiktaktorisch“.

Die WDR-Journalistin Damla Hekimoğlu zeigt sich belustigt vom ARD-Kommentator:

Zu der CSU hat Katharina Schulze, bayerische Abgeordnete der Grünen, eine klare Meinung. Sie spricht von einem absurdem Theater. „Alle sagen irgendwas und es gibt keine klare Kommunikation. Chaostruppe.“

Absurd. Das ganze Theater der #CSU. Alle sagen irgendwas und es gibt keine klare Kommunikation. Chaostruppe.#Seehofer — Katharina Schulze (@KathaSchulze) 1. Juli 2018

Ein User vergleicht die Zukunft Deutschlands sogar mit der Videospiel-Reihe „Fallout“. „Postapokalyptische Zustände, die Welt wird nicht mehr sein, wie sie einmal war.“

Offiziell wird oben in der Chefetage der @csu Landesleitung gerade alles versucht, um #Seehofer zum Bleiben zu überzeugen. Wahrscheinlicher ist, dass gerade die (Interim-)Nachfolger für @BMI_Bund und Parteichef diskutiert werden.... — Melanie Amann (@MelAmann) 1. Juli 2018

Noch-Innenminister Horst Seehofer wird auch kritisiert. Eine Userin beschreibt die derzeitige Situation Seehofers mit dem bekannten Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger: „Schrödingers Seehofer...im Moment ist er gleichzeitig zurückgetreten und nicht zurückgetreten.“

Schrödingers #Seehofer ... im Moment ist er gleichzeitig zurückgetreten und nicht zurückgetreten — Pan(da)dora the grumpy panda (@Dora_Xplorer_) 1. Juli 2018

Es gibt auf Twitter auch Lob zum Kommentar von Kai Gniffke:

Super Kommentar von Kai Gniffke in den #Tagesthemen — Brummbärin (@AndiLu66) 1. Juli 2018

Was sagt Kai-Gniffke selbst dazu?

Auf Merkur-Nachfrage sah Gniffke am Montag keine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht. Seehofer habe seinen Rücktritt eben angeboten. „Insofern war es journalistisch mindestens gerechtfertig, dieses Rücktrittsangebot zu kommentieren“. Außerdem habe er im ersten Satz seines Beitrags wörtlich gesagt, der Rücktritt Horst Seehofers „wäre“ eine Befreiung für Deutschland: „Da sein Rücktrittsangebot nach wie vor im Raum steht, halten wir diese Kommentierung auch im Nachhinein für gerechtfertigt“, sagte er vor Seehofers Rücktritt vom Rücktritt.

Auch die Auffassung, die Kommentierung eines solchen Ereignisses durch den Chef einer Nachrichtensendung nähre den Vorwurf der Parteilichkeit, teilt Gniffke nicht: „Der Chefredakteur ist der journalistische und organisatorische Leiter des Hauses. Warum sollte sich gerade der erste Journalist einer Redaktion bestimmter journalistischer Darstellungsformen enthalten?“

Wie reagiert die ARD auf den Tagesthemen-Kommentar?

Die ARD sprang Gniffke am Montag bei. Die Meldung vom Sonntagabend, wonach Seehofer zurücktrete, sei keine Falschmeldung gewesen, sondern zu diesem Zeitpunkt zutreffend, schrieb der Leiter der erst vor einem Jahr gegründeten Redaktion „Faktenfinder“, Patrick Gensing: „Der CSU-Chef hatte dies angekündigt, wie er später selbst bestätigte.“

Auch diese Artikel könnten Sie interessieren:

Kanzlerin Merkel im ZDF-Sommerinterview: Das kann Europa spalten

Linken-Politikerin Wagenknecht rechnet mit Parteien ab: „Wahlen sind eine Farce geworden“

Maybrit Illner: Darum fehlte die Talkmasterin in eigener ZDF-Sendung

Anne Will hört von Seehofers Rücktritt - dann folgt ein Lachen und ein ganz komischer Moment

tf