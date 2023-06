Wegen Asylstreit mit Faeser: Ex-SPD-Landeschefin Ypsilanti tritt vor Hessen-Wahl aus Partei aus

Von: Bona Hyun

Wegen Asylstreit mit Faeser tritt die frühere SPD-Landeschefin Ypsilanti tritt vor Hessen-Wahl aus Partei aus. © Andreas Arnold/dpa

Der Asylstreit sorgt innerhalb der SPD für Unmut. Die frühere Landeschefin Andrea Ypsilanti zieht nun vor der Hessen-Wahl die Reißleine.

Wiesbaden – Die frühere Landeschefin der hessischen Sozialdemokraten, Andrea Ypsilanti, ist laut SPD aus der Partei ausgetreten. Ypsilanti soll sich gegen den jüngsten Asylkompromiss der EU-Innenminister mit verschärften Regelungen für Geflüchtete gewandt haben. Der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen sagte am Montag (12. Juni) in Wiesbaden, er könne den Austritt von Ypsilanti bestätigen. Der hessische SPD-Generalsekretär Degen sagte: „Ich bedauere das sehr.“ Ihre Expertise werde fehlen.

Asylstreit mit Faeser war das „i-Tüpfelchen“ – Ex-SPD-Landeschefin tritt aus Partei aus

Degen sprach von einem schleichenden Prozess der Entfremdung zwischen Ypsilanti und der Partei in den vergangenen Jahren. Der neue Asylkompromiss sei „eher das i-Tüpfelchen“ gewesen. Die Politikerin selbst war zunächst nicht zu erreichen, zuvor hatte der Hessische Rundfunk über ihren Austritt berichtet. Ypsilanti nahm 2017 Abschied vom Landtag.

Einigung Asylstreit: Minister einigen sich auf verschärftes Verfahren an EU-Außengrenzen

Die Einigung im Asylstreit sieht ein verschärftes Verfahren an den EU-Außengrenzen vor. Menschen mit geringen Aufnahmechancen sollen direkt abgeschoben werden. An den Verhandlungen war auch Innenministerin Nancy Faeser beteiligt gewesen. Faeser konnte sich nicht mit der Forderung nach Ausnahmen für Familien mit Kindern von den Grenzverfahren durchsetzen. Dennoch bezeichnete die Bundesinnenministerin die Einigung in Luxemburg als „historisch“. Dafür erntete sie viel Kritik auch aus den eigenen Reihen.

Anhänger der Grünen und der SPD befürchten eine zunehmende „Abschottung“ der EU. Besonders für die Grünen könnte der Asylkompromiss eine Zerreißprobe bedeuten. Amnesty International warnte derweil vor einem „menschenrechtlichen Tabubruch“ gegen den Geist des Koalitionsvertrags.

Faeser will trotz massiver Kritik als Spitzenkandidatin für die Hessen-Wahl stellen

Faeser steht zudem in Kritik, weil sie sich beim SPD-Landesparteitag an diesem Samstag (17. Juni) in Hanau offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober wählen lassen will. Das Amt als Innenministerin will sie trotzdem behalten – und nur im Falle eines Wahlsiegs aufgeben. Kritische Stimmen kommen dabei vom SPD-Koalitionspartner in der Bundesregierung, den Grünen. „In solchen Zeiten darf man politisch nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, sagte der Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, Konstantin von Notz, dem Nachrichtenportal t-online.

Kritikern ihrer Doppelrolle entgegnete Faeser: Es sei eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass Amtsinhaber bei Wahlen antreten würden. „Ich handhabe das genauso wie Olaf Scholz und Armin Laschet im Bundestagswahlkampf, wie Angela Merkel in vielen Wahlkämpfen zuvor und wie alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die in diesem Jahr für Wahlen kandidieren“, so die SPD-Politikerin. (bohy/dpa)