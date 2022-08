Ataman: Millionen von Menschen erleben Diskriminierung - Ataman selbst wird Diskriminierung vorgeworfen

Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman © IMAGO/Christian Ditsch

Auf Grundlage der Vorstellung des Jahresberichts der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, verstärkte die Union ihre Kritik an der im Juli berufenen Leiterin der Stelle, Ferda Ataman.

Berlin - Der Jahresbericht zeige, dass es bei der Bewältigung ungerechtfertigter Benachteiligungen, etwa aufgrund von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sexueller Identität noch große Herausforderungen gebe, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, am Dienstag. Mit der Einsetzung von Ataman als Bundesbeauftragte habe die Ampel-Koalition dem Thema Antidiskriminierung jedoch «einen Bärendienst erwiesen».

Ein Teil des Spektrums von Diskriminierung in Deutschland - «Rassismus unter Migranten» und Antisemitismus als Teil der islamistischen Ideologie - werde von ihr ausgeblendet. Stattdessen diffamiere sie Deutsche ohne Migrationshintergrund «als Kartoffeln und Rassisten». Throm sagte weiter: «Frau Ataman wäre vielmehr selbst ein Berichtsfall für die von ihr geleitete Antidiskriminierungsstelle des Bundes.» Die Union hatte die Ernennung der deutschen Journalistin Ataman im Vorfeld bereits heftig kritisiert. Von Verbänden, die sich gegen die Benachteiligung von Migranten und ihren Nachkommen engagieren, erhielt sie dagegen Unterstützung.

Ataman: Millionen von Menschen erleben Diskriminierung

Millionen von Menschen haben nach Aussage der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman in den vergangenen Jahren Diskriminierung erlebt. Zwar gebe es keine klare Zahl solcher Fälle, weil viele Menschen dies mit sich allein ausmachten oder sich an zivilgesellschaftliche Organisationen wendeten. Es gebe aber repräsentative Erhebungen, sagte Ataman am Dienstag im ARD-«Morgenmagazin». Demnach sagen etwa 16 Prozent, dass sie in den vergangenen fünf Jahren Diskriminierung erlebt hätten. Hochgerechnet seien das rund 13 Millionen Menschen. Weitere Studien zeigten, dass zum Beispiel die Hälfte der Menschen mit Behinderung über Diskriminierungserfahrungen berichten. Die meisten Beratungsfälle kämen aus dem Arbeitsmarkt, weil etwa trotz gesetzlicher Verpflichtung keine behindertengerechten Arbeitsplätze geschaffen würden.

Ataman wollte an diesem Dienstagvormittag den Jahresbericht 2021 zur Diskriminierung in Deutschland vorstellen. Ataman war am 7. Juli mit knapper Mehrheit im Bundestag nach einer heftigen Debatte ins Amt gewählt worden. Die 42-jährige Publizistin war vor allem aus den Reihen von Union, AfD und FDP wegen früherer Artikel und gelöschter Tweets attackiert worden. Die Vorstellung des Berichts ist Atamans erster öffentlicher Auftritt in der neuen Funktion. Vor ihrer Berufung war die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vier Jahre lang unbesetzt geblieben.

Ihr sei sehr daran gelegen, alle Menschen mitzunehmen, betonte Ataman. Sie wolle eine «breite Allianz für Antidiskriminierung» aufbauen. (dpa)