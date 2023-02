Gesunkenes Boot mit Flüchtlingen vor griechischer Küste

Teilen

Untergang eines Bootes voller Migranten © IMAGO/Panagiotis Balaskas / Eurokinissi

Mindestens drei Tote bei einem Bootsuntergang mit Migranten an der griechischen Küste vor Lesbos.

Athen - 16 Menschen konnten gerettet werden, teilte die griechische Küstenwache mit. Die Geretteten sagten den griechischen Behörden demnach, es seien 41 Menschen an Bord gewesen, als die Migranten von der türkischen Küste aus starteten. An der umfangreichen Suchaktion waren nach Angaben der Küstenwache Patrouillenboote und ein Hubschrauber beteiligt. In der Region herrschten Winde der Stärke sechs, hieß es.

Immer wieder versuchen Migranten, von der türkischen Westküste und aus Ländern im Nahen Osten nach Griechenland oder sogar direkt nach Süditalien zu gelangen. Die Boote sind meist überfüllt und in schlechtem Zustand. So kommt es immer wieder zu Unglücken. Vergangenen Sonntag waren beim Untergang eines Bootes mit Migranten an Bord vor der Insel Leros eine Frau und vier Kinder ums Leben gekommen. (dpa)