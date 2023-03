„Klare Botschaft“: USA schicken B-52-Bomber über Ostsee in Richtung Putins Geburtsort

Von: Vincent Büssow

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs fordern Länder mit Nähe zu Russland ein härteres Vorgehen gegen Putin. Jetzt kommt ein deutliches Zeichen.

Sankt Petersburg – Der Ukraine-Krieg ruft in verschiedenen Ländern verschiedenes Handeln hervor. Während Olaf Scholz für Deutschland die „Zeitenwende“ ausgerufen hat, sind es doch vor allem die Länder mit größerer Nähe zu Russland – ob geografisch oder historisch – die am stärksten auf die Eskalation reagieren. Auch nukleare Militärübungen in Richtung Moskau sind dabei kein Tabu, wie ein aktueller Vorfall zeigt.

Am Samstagabend (11. März) flog ein Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-52 von Polen aus über die Ostsee. Die Maschine der US-Air Force hielt dabei Kurs auf Sankt Petersburg und drehte erst 200 Kilometer vor dem Geburtsort Wladimir Putins wieder ab. Die komplette Route konnte über die Website FlightRadar24 eingesehen werden, wobei unter anderem das russische Nachrichtenportal RusNews Screenshots auf Telegram veröffentlichte. Militärbeobachter sehen in dem Manöver ein deutliches Zeichen an Russland – auch, weil die B-52 atomwaffenfähig ist.

Ukraine-Krieg: Ein Bomber vom Typ B-52 aus den USA hat ein Manöver in Richtung Russland durchgeführt. (Symbolbild) © Uncredited/imago

US-Nuklearbomber fliegt Richtung Russland: „Sicherheit an der Ostflanke der Nato“

Zunächst äußerte sich der polnische Verteidigungsminister, Mariusz Błaszczak, zu der Militärübung. Auf Twitter schrieb er, dass polnische Kampfflugzeuge erneut einen B-52-Bomber der USA eskortiert hätten. Die Route zeichnet dabei ein Best-of der Nationen, die einen härteren Kurs gegen Russland fordern: Von Polen, über das Baltikum und Finnland bis nach Großbritannien, wohin der Bomber letztendlich abdrehte. „Dies ist ein wichtiger Teil der Interoperabilitätsübung. Gemeinsam sorgen wir für die Sicherheit an der Ostflanke der Nato“, schrieb Blaszcak.

Nuklear-Manöver gegen Russland: „Dies ist ein Gegensignal“

Deutlichere Worte kamen vom Militärexperten Mika Aaltola, Leiter des Finnischen Instituts für Internationale Angelegenheiten. „Der Flug des amerikanischen B-52-Flugzeuges in den Golf von Finnland ist eine klare Botschaft“, schrieb er auf Twitter. „Russland hat seine provokativen Aktivitäten von Alaska bis zur Arktis verstärkt. Dies ist ein Gegensignal.“

Russland hat seine militärische Präsenz im hohen Norden in letzter Zeit tatsächlich deutlich ausgebaut, wie auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kürzlich im Gespräch mit CNN sagte. Für ein Land wie Finnland, das sich seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs von Russland selbst bedroht sieht und gemeinsam mit Schweden einen Beitritt in die Nato anstrebt, ist dies Grund genug für weitere Beunruhigung. Das Manöver kann also nicht nur als Botschaft der Abschreckung, sondern auch der Unterstützung gesehen werden. (vbu)

Erst vor Kurzem führten die USA und Lettland ein Militärmanöver in der Arktis durch. Das Ziel war die Vorbereitung auf einen Einsatz gegen Russland.