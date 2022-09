Atom-Plan setzt die FDP und den Kanzler unter Druck: Das wird ein Stresstest für die Ampel

Von: Georg Anastasiadis

Der Ampel droht ein Stresstest: (v. li.) Christian Lindner (FDP), Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Tobias Schwarz/AFP /Klaus Haag

Die Energiepolitik Berlins wird zum Stresstest für die Ampelkoalition wie auch für die kleinen Leute. Und Kanzler Scholz wird Farbe bekennen müssen, was ihm sein Koalitionspartner FDP wert ist. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

„Mit Ach und Krach“ werde Deutschland durch den Winter kommen, sagt der Kanzler. Will heißen: Wenn es nicht zu kalt wird, zu wenig Wind weht und zu oft trübes Wetter herrscht, könnte es gutgehen, vielleicht. Dunkel wird es in jedem Fall in unseren Städten, wegen der verordneten Energiesparmaßnahmen. Beides, die Besorgnis des Kanzlers und das Herunterfahren des öffentlichen Lebens, passt schlecht zum Plan der Grünen, zum Jahresende die letzten Atommeiler vom Netz zu nehmen – zuvorderst den in Emsland in Niedersachsen, wo am 9. Oktober gewählt wird und die Anti-Atom-Bewegung zuhause ist.

Die Ampelkoalition steht vor ihrem bisher größten Stresstest

Treten die optimistischen Annahmen des Kanzlers – und die von Wirtschaftsminister Habeck im Atom-Stresstest getroffenen, ebenso optimistischen Annahmen – nicht ein, droht der Ampel ein noch heißerer Herbst als ohnehin schon befürchtet. Den Grünen kann’s egal sein, sie können ihre Wähler mit der Trophäe Atomausstieg trösten, und Außenministerin Baerbock hat ebenso klargemacht, dass die von ihr selbst beschriebenen „Volksaufstände“ sie kalt lassen. Zufrieden die Hände reiben darf sich auch Kremlchef Putin, wenn Deutschland freiwillig eine weitere seiner wenigen Energiequellen zum Versiegen bringt, quasi per „Autopilot“, so als hätte es den Einmarsch in der Ukraine und die Zeitenwende nie gegeben. Anders die FDP. Geht die Sache schief, dann landen die Liberalen als erste in dem von Habeck ausgehobenen Grab.

FDP-Chef Lindner weiß das. Die Ampelkoalition steht deshalb vor ihrem bisher größten Stresstest. Jetzt muss sich zeigen, was die Liberalen drauf haben. Und auch, was dem Kanzler das Überleben seines kleineren Koalitionspartners wert ist. Und wie er seine Verantwortung für die von der Strompreisexplosion ebenso gestressten kleinen Leute wahrzunehmen gedenkt. Denn deren Partei war die SPD mal.