Dobrindt legt im AKW-Streit nach: „Kleinere Länder als Bayern betreiben Kernenergie“

Von: Andreas Schmid

Im AKW-Streit auf Linie des Parteichefs: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (r.), hier mit Markus Söder auf dem Parteitag in Augsburg. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Die CSU pocht weiter auf einen bayerischen AKW-Alleingang. Nach Parteichef Söder positioniert sich nun Landesgruppenchef Dobrindt – und blickt nach Europa.

München – Derzeit vergeht kein Tag, an dem sich die CSU nicht gegen den Atomausstieg positioniert. Allen voran Parteichef Markus Söder wettert gegen den „grundlegenden Fehler“, die drei letzten deutschen Reaktoren abzuschalten. Dabei war er es, der 2011 als Umweltminister sogar mit dem Rücktritt drohte, sollte Deutschland nicht aus der Kernkraft aussteigen. Zwölf Jahre später fordert er einen möglichen Reservebetrieb – und erhält dabei Unterstützung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Dobrindt zum AKW-Aus: „Deutlich kleinere Länder als Bayern betreiben Kernenergie“

Dobrindt verteidigte Söders Vorstoß, das am Samstag mit abgeschaltete Atomkraftwerk Isar 2 in Landesregie weiter betreiben zu können. „Es gibt Länder in Europa, die deutlich kleiner sind als der Freistaat Bayern und Kernenergie betreiben“, sagte Dobrindt in Berlin. Beispiele nannte der frühere Bundesverkehrsminister nicht, meinte aber wohl Staaten wie Slowenien oder die Niederlande. Beide setzen – wie mehrere andere Länder – weiter auf Kernenergie und bauen teils sogar neue Meiler.

Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht, wie Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Christoph Degenhart unserer Redaktion erklärt: „Nach dem deutschen Grundgesetz liegt die Zuständigkeit für die Kernenergie allein beim Bund“, erläutert Degenhart. „Der Bund hat die alleinige Gesetzgebungszuständigkeit.“ Wolle man daran etwas ändern, brauche es eine Verfassungsänderung – dieser müssten zwei Drittel des Bundestags und zwei Drittel des Bundesrats zustimmen. „Das ist momentan absolut illusorisch“.

Dobrindt zum AKW-Aus: „Erheblicher Fehler, der sich bitter rächen kann“

Dobrindt kritisierte, dass die Ampel-Koalition zugleich auch keine Maßnahmen treffe, um die Energiesicherheit in Bayern und im Süden Deutschlands zu stärken. Nach dem AKW-Aus braucht es laut Dobrindt Vorkehrungen für einen weiterhin möglichen Reservebetrieb. Dazu gelte es, Rückbaupläne zu stoppen, Brennstäbe zu bestellen und die Mitarbeiter zu halten. Aus diesen drei Maßnahmen könne ein Reservebetrieb organisiert werden, der für den nächsten Winter und die folgenden durchaus notwendig sein könne.

Dobrindt bemängelte zudem neue Abhängigkeiten von Strommengen aus dem Ausland. Diese habe die Ampel geschaffen. Der Strom werde aber nur dann geliefert, wenn er dort auch vorhanden sei. „Dafür gibt es allerdings überhaupt keine Garantien.“ Das Aus der deutschen Meiler sei daher „ein erheblicher Fehler, der sich bitter rächen kann“. Noch gebe es die Möglichkeit, diese falsche Entscheidung zu korrigieren. Auch die FDP unterstützt Forderungen nach einem Weiterbetrieb, den SPD und Grüne jedoch kategorisch ausschließen. Das AKW-Aus sei nun mal beschlossen, betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Atomstreit: Claudia Roth fordert Endlager-Zusage von Söder

Habecks Parteikollegin Claudia Roth verteidigt den AKW-Ausstieg ebenso. Die Kulturstaatsministerin nimmt obendrein Söder ins Visier. Es könne nicht sein, dass Bayern den Weiterbetrieb fordert, sich aber gleichzeitig gegen ein Endlager im Freistaat wehrt, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Wer sich gleichzeitig mit „Händen und Füßen“ gegen ergebnisoffene Standortsuche in Bayern wehre, habe sich in der energiepolitischen Debatte selbst abgeschaltet. Roth forderte eine Zusage von Söder für „atomare Endlager auch in Bayern“.

Roth verwies dabei auf die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Kernenergie: „Recht und Gesetz, allen voran unser Grundgesetz, sollten auch für den bayerischen Landtagswahlkampf gelten“. Darüber könne Söder sich nicht hinwegsetzen. Der Ministerpräsident stellte im Koalitionsvertrag allerdings fest: „Wir sind überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort für ein Atomendlager ist.“ (as/dpa)