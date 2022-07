Im ZDF: Grünen-Ministerpräsident Kretschmann platzt bei Moderatorenfrage der Kragen – „Nein, nein, nein“

„Ein AKW ist keine Stereo-Anlage“

Die Debatte über AKW-Laufzeiten nimmt an Fahrt auf. Im Interview mit Moderator Christian Sievers reagierte Winfried Kretschmann ungehalten.

Stuttgart – Die Debatte um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken in Deutschland nimmt durch die sich zuspitzende Gas-Krise weiter an Fahrt auf. Gerade aus der Opposition und aus der FDP werden immer mehr Stimmen laut, die ein weiteres Festhalten an der Kernkraft fordern. In den vergangenen Tagen erklangen jedoch auch aus den Reihen der Grünen ungewohnte Töne.

Von der Entscheidung um eine Laufzeitverlängerung betroffen sind die drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland: Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2. Diese verlieren zum 31. Dezember 2022 ihre Betriebserlaubnis – so sieht es das Atomgesetz vor.

Im Gespräch ist aktuell eine Gesetzesänderung, die auch im kommenden Jahr einen Streckbetrieb von Atomkraftwerken möglich machen würde. Dieses Szenario wird nun auch von manchen Politikern der Grünen nicht mehr ausgeschlossen. So zeigte sich Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt offen für einen Streckbetrieb, wenn im Winter eine Notsituation eintritt.

Streckbetrieb Beim sogenannten Streckbetrieb soll die Laufzeit eines Atomkraftwerks verlängert werden, ohne dabei auf neue Brennelement zurückgreifen zu müssen. Die geschieht auf Kosten der Leistung. Dabei wird der Prozess, bei dem die atomare Kettenreaktion in einem alten Reaktorkern am Ende seiner Lebensdauer mangels unverbrauchten Urans langsam automatisch zum Erliegen kommt, durch Maßnahmen der Anlagensteuerung noch für einige Monate künstlich in die Länge gezogen. Es wird die Temperatur des Reaktorkühlwassers gesenkt, was dessen Dichte erhöht und die für die Kettenreaktion verantwortlichen Neutronen stärker abbremst. Allerdings verliert der Reaktor dabei laufend 0,5 Prozent seiner Leistung pro Tag.

Kretschmann im „heute journal“: Ministerpräsident spricht über Kernkraft-Debatte

ZDF-Moderator Christian Sievers sprach im heute journal vom 25. Juli mit einem weiteren hochrangigen Mitglied der Grünen. Winfried Kretschmann ist aktuell der einzige Ministerpräsident der Partei. Als Landeschef von Baden-Württemberg ist der 74-Jährige darüber hinaus direkt an der laufenden Debatte beteiligt. Dort steht das AKW Neckarwestheim 2.

„Atomkraft, nein danke. Das ist doch so etwas wie das Gründungsmotto ihrer Partei?“, leitete Sievers das Gespräch mit Kretschmann ein. Der Landeschef betonte in seiner Antwort, dass man sich in den Grundzügen auch weiterhin diesem Ideal verschreiben möchte.

„Ich sehe auch gar niemanden in der Bundesrepublik Deutschland – außer der AfD – der wieder zurück zur Atomkraft will. Es geht ja nur um eine zeitlich begrenzte, eventuelle Verlängerung von noch laufenden Atomkraftwerken“. Ob diese Verlängerung notwendig und sinnvoll ist, müsse man nun „sehr nüchtern und rational prüfen und entscheiden“.

Kretschmann verteidigt Entscheidung für Braunkohle: „Ein Atomkraftwerk ist keine Stereo-Anlage“

Sievers lenkte das Gespräch anschließend auf den Alternativvorschlag der Grünen. Kohlekraftwerke sollen laut diesem die Lücke in der Energieversorgung schließen, die im Winter entstehen könnte. Kritik an dem Plan wurde laut, da Kohlekraftwerke einen erheblichen CO2-Ausstoß bewirken würden - vor allem im Vergleich zu den weitestgehend CO2-neutralen Atomkraftwerken.

+ Das Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 zählt zu den drei noch laufenden AKWs in Deutschland. Zum 31. Dezember soll es abgeschaltet werden. © Marijan Murat/dpa

„Kohlekraftwerke haben wir, die gehen schon, aus der Reserve heraus“, erwiderte Kretschmann und legte nach. „Ein Atomkraftwerk ist keine Stereo-Anlage, die man gerade mal an und ausschalten kann. Das sind sehr schwierige, komplexe Fragen und die müssen einfach sorgfältig geprüft werden und im Moment ist es einfach einfacher und nur dadurch lösbar, das Problem, indem man Öl- und auch Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nimmt“, so Kretschmann.

heute journal: Kretschmann platzt nach Moderatorenfrage der Kragen - „Nein, nein, nein“

Moderator Sievers sah in den Antworten des Ministerpräsidenten offenbar eine klare Ablehnung einer Laufzeitverlängerung. „Herr Kretschmann, sie sind ja Polit-Profi. Wenn sie jetzt bleiben bei einer klaren Ablehnung von verlängerten Atomkraft-Laufzeiten bei den Grünen...“, setzte der 53-Jährige mit einer Anschlussfrage an. Weiter kam der Moderator jedoch nicht, da er von Kretschmann unsanft unterbrochen wurde.

„Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das habe ich nicht behauptet“, fiel Kretschmann dem Moderator sichtlich aufgebracht ins Wort. Anschließend sammelte sich der Grünen-Politiker kurz und setzte zu einem weiteren Erklärungsversuch an. „Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, weder die Grünen, noch sonst eine demokratische Partei will zurück zur Atomkraft in Deutschland. Es geht ja nur darum, ob man sie jetzt eine Zeit lang weiter laufen lässt“, steckte Kretschmann erneut seine Position in der Debatte ab. „Und das wird ganz nüchtern sachlich geprüft und je nachdem wie die Prüfung erfolgt, tut man das eine oder lässt das andere“, so der Ministerpräsident weiter.

+ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will beim Thema Laufzeitverlängerung das Ergebnis einer Prüfung abwarten. © Tom Weller/dpa

Laufzeitverlängerung: Kretschmann ergebnisoffen - „Macht keinen Sinn, da jetzt rumzuspekulieren“

Mit Blick auf die Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung zeigte sich Kretschmann jedoch ergebnisoffen. „Es wird geprüft, dann hat man ein Ergebnis und entscheidet. Und das warten wir jetzt einfach ab. Es macht keinen Sinn, da jetzt rumzuspekulieren“, stellte er klar.

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) zeigte sich zuletzt überzeugt davon, dass es zu einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke kommen werde. Andernfalls drohe Deutschland im kommenden Winter ein Stromproblem. (fd)