Schweiz plant Atommüll-Endlager nahe deutscher Grenze –Genossenschaft glaubt an „sichersten Standort“

Die Schweiz plant direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg unweit des Bodensees ein Atommüllendlager. In einer Bürgerversammlung wird hitzig diskutiert.

München/Zürich/Konstanz - Die Tonschicht soll 175 Millionen Jahre alt sein. Und das Atommüllendlager künftig nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt nördlich von Zürich stehen. Zu dem umstrittenen Projekt der Schweiz, die den Atommüll unweit von Waldshut-Tiengen, Konstanz und dem Bodensee lagern will, gab es nun eine weitere Bürgerversammlung.

Atommüllendlager „Nördlich Lägern“: Pläne sorgen für Ärger zwischen der Schweiz und Deutschland

Und auch auf dieser, diesmal auf der Schweizer Seite, wurde hitzig debattiert. Davon berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Demnach kamen mehr als 500 vornehmlich Schweizer Bürger in der Gemeinde Stadel im Kanton Zürich, um mit der Schweizer Energie- und Umweltministerin Simonetta Sommaruga zu diskutieren.

Gelagert werden sollen ab Mitte des Jahrhunderts radioaktive Abfälle aus Atomkraftwerken, Industrie und Forschung in Hunderten Metern Tiefe. Und zwar auf mehreren Quadratkilometern auf dem Gebiet „Nördlich Lägern“ bei Eglisau am Hochrhein. Der Bau des Lagers muss noch Genehmigungsverfahren durchlaufen und dürfte frühestens 2031 beginnen, die Einlagerung 2050. Als die Pläne Mitte September publik wurden, gab es viel Kritik deutscher Städte und Gemeinden.

„Wir haben den Eindruck, dass hier etwas gelenkt worden ist“, sagte ein pensionierter Informatiker vom Verein „Nördlich Lägern ohne Tiefenlager“ (LoTi) der FAZ. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hält diesen Standort jedoch für den besten, um die ausgebrannten Brennstäbe fünf Schweizer Atomkraftwerke genau hier in 800 Metern Tiefe zu vergraben.

Die Bürger rund um Eglisau wollen nun von ihrer Regierung wissen, wie sie für den drohenden Wertverlust ihrer Immobilien entschädigt werden. Was auch polarisiert: Die Na­gra hatte „Nördlich Lägern“ noch 2015 als ungeeignet bezeichnet.

Atommüllendlager an deutscher Grenze: Unweit von Konstanz und dem Bodensee

Nagra-Chef Matthias Braun beschwichtigte auf der Bürgerversammlung: Die Eidgenössische Nuklearsicherheitsin­spektorat (ENSI) habe seine Behörde aufgefordert, sich mittels Tiefenbohrungen ein genaueres Bild zu machen. „Dabei haben wir herausgefunden, dass das Gestein doppelt so fest ist wie ursprünglich angenommen“, erklärte Braun.

Wir sind davon überzeugt, dass wir den absolut sichersten Standort gefunden haben.

Auch auf der anderen Seite der Grenze gab es in den vergangenen Monaten Bürgerversammlungen und Infoveranstaltungen. So kritisierte etwa Lo-Ti-Ko-Präsidentin Rosi Drayer Mitte September: „Ich glaube, die Menschen wachen jetzt hier auf. Hier kommt ein Atommüllendlager unter ihrem Boden, das rüttelt wach.“ Martin Benz (CDU), Bürgermeister von Hohentengen auf der anderen Rheinseite, meinte seinerzeit: „Die Entscheidung selbst überrascht uns nicht, aber verwundert uns doch sehr. Was passiert denn in einem Störfallszenario?“ Auch Fragen wie der Grundwasserschutz und die radiologischen Auswirkungen müssten geklärt werden.

Atommüllendlager an deutscher Grenze: Schweizer Behörde beschwichtigt

Maurus Alig, Geschäftsleitungsmitglied der Schweizer Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra).bekräftigte indes zuletzt: „Wir sind davon überzeugt, dass wir den absolut sichersten Standort gefunden haben.“ Ob das die Bürger diesseits und jenseits des Rheins auch so sehen? (pm)