Regierung scheitert in der Atompolitik: Der Ampel-Gau ist schon da

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Kanzler Olaf Scholz trägt die Hauptverantwortung dafür, dass die Koalition in der Frage der Versorgung mit bezahlbarer Energie zutiefst zerstritten ist. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Michael Kappeler/dpa/Klaus Haag

Während die Ampel-Koalition bei der Atompolitik zutiefst zerstritten ist und zu scheitern droht, merkelt Kanzler Olaf Scholz weiter vor sich hin. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.



Der nukleare Störfall, vor dem die Grünen seit ihrer Gründung unentwegt warnen, ist nun ausgerechnet in der Berliner Ampelkoalition eingetreten. Ganz gleich, welchen Atomkompromiss FDP, Grüne und SPD im letzten Moment noch aus dem Hut zaubern – der Schaden ist bereits jetzt irreparabel, und zwar für alle Beteiligten. Ausgerechnet in der deutschen Schicksalsfrage – der Versorgung von Europas größter Industrienation mit bezahlbarer Energie – steht die Koalition als zutiefst zerstritten da.

Streit um Weiterbetriebs der Atommeiler: Scholz merkelt vor sich hin

Dafür trägt der Kanzler die Hauptverantwortung: Obwohl von Woche zu Woche deutlicher erkennbar wurde, wie sehr sich die Grüne und FDP in der Frage des Weiterbetriebs der Atommeiler verkeilten, merkelte Olaf Scholz vor sich hin, statt mit Verweis auf seine Richtlinienkompetenz einen Kompromiss zu erzwingen – bevor sich Grüne und FDP in ihren Positionen eingemauert hatten. Nachdem der Grünen-Parteitag die Bestellung neuer Brennstäbe jetzt quasi bei Androhung der Todesstrafe verboten hat, bleibt der Koalition, wenn sie nicht komplett scheitern will, als kleinster gemeinsamer Nenner eigentlich nur noch der kurzzeitige Weiterbetrieb auch des dritten noch aktiven AKWs (im Emsland), als Notreserve.

Der Kanzler gehört spätestens an dem Tag der Katz, an dem in Deutschland zum ersten Mal der Strom ausfällt

Das aber wird in keiner Weise der Dramatik der Lage gerecht und nützt am Ende niemandem wirklich: Die Grünen trifft auch mit diesem Minimalzugeständnis zu Recht der Vorwurf der ideologischen Verbohrtheit, die FDP muss sich eingestehen, mal wieder über den Tisch gezogen worden zu sein. Und der SPD-Kanzler gehört spätestens an dem Tag der Katz, an dem in Deutschland zum ersten Mal der Strom ausfällt, vermutlich aber schon viel früher, wenn ihm die Opposition genüsslich vorhält, schuld zu sein an den explodierenden Strompreisen.

Georg Anastasiadis