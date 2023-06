Putin-Berater liebäugelt mit Atomschlag – und nennt zwei konkrete Ziele

Von: Nail Akkoyun

Knapp zehn Jahre her: Ein russische Interkontinentalrakete des Typs Topol-M fährt am 9. Mai 2013 auf den roten Platz in Moskau, um bei der Feier zum „Tag des Sieges“ vorgeführt zu werden. © Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Russische Propagandisten drohen regelmäßig mit Atomschlägen. Diesmal äußert sich jedoch ein einflussreicher Putin-Berater und schlägt ein deutsches Nachbarland als Ziel vor.

Moskau – Die russische Invasion der Ukraine dauert seit über einem Jahr an. Längst ist aus der „militärischen Spezialoperation“ ein waschechter Krieg geworden – auch wenn der in Moskau noch nicht als solcher betitelt wird. Die Sorgen vor einer möglichen Niederlage steigen dennoch, wie verschiedene Drohgebärden immer wieder zeigen. Dort schloss sich zuletzt auch Sergej Karaganow an, ein einflussreicher Politikwissenschaftler und enger Berater Wladimir Putins.

Um das Blatt zu Russlands Gunst zu wenden, schlug der 70-Jährige in einem von ihm verfassten Aufsatz vor, dass man den Einsatz von Atomwaffen endgültig in Betracht ziehen sollte. Putin stehe vor einer „schwierigen Entscheidung“, da sich immer deutlicher abzeichnen würde, „dass die Auseinandersetzung mit dem Westen nicht mit einem teilweisen oder gar mit einem überzeugenden Sieg in der Ukraine beendet sein wird“. Der Aufsatz erschien zunächst im russischen Profile Magazine und kurz darauf dann auf der krelmnahen Plattform Global Affairs.

Bei Karaganow handelt es sich um einen Hardliner, der nicht nur den Ukraine-Krieg unterstützt, sondern auch die vergleichsweise liberale Haltung in vielen westlichen Ländern verurteilt. Das Nachbarland müsse von einer „ultranationalistischen Bevölkerung“ befreit und anschließend in die russische Föderation eingegliedert werden. „Es wird ein wirklicher Teilsieg sein, wenn wir vier Regionen befreien. Es wird ein etwas größerer Sieg sein, wenn wir in den nächsten ein oder zwei Jahren den gesamten Osten und Süden der heutigen Ukraine befreien“, schrieb Karaganow.

Putin-Berater droht mit Atomwaffen: Russinnen und Russen sollen westliche Länder verlassen

Doch selbst im Falle einer vollständigen Besetzung müsse Russland „die Abschreckungsleiter so schnell wie möglich hochklettern“ und den Worten endlich Taten folgen lassen. „Wir haben lange genug abgewartet und verhandelt. Der Preis für ein Zögern wird ungleich höher sein, wenn wir jetzt nicht handeln“, so der Putin-Berater. Die entsprechenden Maßnahmen hätten Putin und der belarussische Machthaber Lukaschenko bereits unternommen, als sie die nuklearen Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hatten.

„Es wird der Moment kommen, an dem wir unsere Landsleute dringend dazu auffordern müssen, die Orte zu verlassen, an denen sie derzeit leben, falls diese Orte in solchen Staaten liegen, die das Marionettenregime in Kiew unterstützen“, schrieb Karaganow und spielte damit auf Dutzende von möglichen Zielen an. Konkret nannte er zwei Ziele: die US-amerikanische Großstadt Boston sowie das polnische Posen, welches rund 170 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegt.

Einen atomaren Gegenschlag befürchtet der Politikwissenschaftler übrigens nicht. Es sei ein Risiko, welches US-Präsident Joe Biden nicht eingehen würde. Darüber hinaus hätten die westlichen Gesellschaften den „Horror“ des Zweiten Weltkriegs offenbar vergessen, da sie sich sonst nicht mit der „nuklearen Supermacht“ Russland angelegt hätten. (nak)