Wer hat wie viele: Die Atomwaffen der USA, Russlands und Chinas im Vergleich

Arsenale werden modernisiert

Im Ukraine-Krieg warnen die USA Russland wegen Moskaus Drohungen vor dem möglichen Einsatz von Atomwaffen. Aber: Wer hat eigentlich wie viele nukleare Bomben? Ein Vergleich.

Washington, D.C./Moskau - „Don‘t! Don‘t! Don‘t!“: US-Präsident Joe Biden hatte auf eine Frage zu russischen Drohungen mit dem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg sehr deutlich reagiert. „Macht es nicht!“, ließ der amerikanische Regierungschef aus Washington Moskau-Machthaber Wladimir Putin wissen.

Atomwaffen: Russland droht im Ukraine-Krieg immer wieder damit

Das atomare Szenario bleibt bedrohlich. Atommächte auf der ganzen Welt modernisieren wegen der veränderten weltpolitischen Lage angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre nuklearen Arsenale. Das geht aus dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Zwar sei der Gesamtbestand der nuklearen Sprengköpfe von Anfang 2022 bis Anfang 2023 insgesamt zurückgegangen. Dafür sei aber die Anzahl einsatzfähiger Atomwaffen gestiegen, hieß es in dem Bericht von SIPRI.

Besonders China habe demnach in den vergangenen Jahren aufgerüstet. In der Volksrepublik finde eine „signifikante Modernisierung und Erweiterung ihres Atomwaffenarsenals statt“, schreiben die Friedensforscher. Peking habe sich somit an London und Paris vorbei auf Platz drei der Liste derer Regierungen geschoben, die über nukleare Arsenale verfügen.

Atomwaffen: Russland und die USA haben mit Abstand die meisten Sprengköpfe

Laut SIPRI haben insgesamt neun Länder Atomwaffen: die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Die Amerikaner und die Russen hätten in ihren Beständen fast 90 Prozent der weltweiten nuklearen Sprengköpfe, hieß es weiter.

Von insgesamt 12.512 Atomsprengköpfen standen Anfang des Jahres schätzungsweise 9.576 für einen potenziellen Einsatz zur Verfügung, was einem Anstieg von 86 Sprengköpfen seit Januar 2022 entspricht, erklären die Friedensforscher. Es werde davon ausgegangen, dass der Gesamtbestand an einsatzfähigen Atomsprengköpfen der USA mit 3708 Stück bei etwa demselben Wert wie im Vorjahr lag. Russlands Arsenal an einsatzbereiten Atomsprengköpfen sei den Schätzungen zufolge dagegen von 4477 auf 4489 gestiegen.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hatten Putin und dessen Vertrauter Dmitri Medwedew, der Stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, immer wieder mit Atomwaffen gedroht. Welches Land verfügt über wie viele Atomsprengköpfe? Wie viele davon wären einsatzbereit? Und wie ist die Reihenfolge der Länder nach Anzahl an Atomwaffen? Merkur.de verschafft einen Überblick:

Atomwaffen: Einsatzbereite Sprengköpfe und die Arsenale der Länder

Land: einsatzfähige Atomsprengköpfe 2022: einsatzfähige Atomsprengköpfe 2023: gesamtes Arsenal 2022: gesamtes Arsenal 2023: Russland 4477 4489 5977 5889 USA 3708 3708 5428 5244 China 350 350 410 410 Frankreich 290 290 290 290 Großbritannien 225 225 225 225 Pakistan 165 165 170 170 Indien 160 160 164 164 Israel 90 90 90 90 Nordkorea 25 25 30 30 insgesamt: 9490 9576 12.710 12.512

