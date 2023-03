Aufarbeitung des Unrechts an früheren Heimkindern: Stiftung zahlt 245 Millionen an Betroffene

An fast 24 000 Betroffene wurde Geld ausgezahlt. © Frank Hoermann/SVEN SIMON / IMAGO

Aufarbeitung in der Debatte um das Unrecht gegen frühere Heimkinder: Die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat ihre Arbeit beendet.

Berlin - Wie Bund, Länder und Kirchen am Dienstag mitteilten, hat die Stiftung rund 245 Millionen Euro an fast 24 000 Betroffene ausgezahlt, die in der Nachkriegszeit Gewalt, ungerechtfertigte medizinische Maßnahmen und anderes Leid über sich ergehen lassen mussten und noch heute an den Folgewirkungen leiden. Damit hätten nun alle, die sich rechtzeitig gemeldet und die Voraussetzungen erfüllt haben, finanzielle Unterstützung erhalten. Die Zwecke und Ziele der Stiftung seien somit nach gut sechs Jahren erreicht.

Schätzungsweise bis zu 256 000 Kinder und Jugendliche waren den Angaben zufolge in der Zeit von 1949 bis 1975 in der alten Bundesrepublik und von 1949 bis 1990 in der DDR stationär in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie untergebracht. Körperliche Gewalt, Isolation, Demütigungen aller Art, Missachtung der Intimsphäre, Essenszwang oder Essensentzug hat es laut einer Studie in allen untersuchten Einrichtungen gegeben.

Ziel der 2017 von Bund und Ländern sowie der evangelischen und katholischen Kirche gegründeten Stiftung war es, die damaligen Geschehnisse aufzuarbeiten und das Leid der Betroffenen anzuerkennen. Bis Ende Juni 2021 konnten sich Betroffene melden, um eine Pauschale von 9000 Euro zu erhalten. Wer in einer der Einrichtungen sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, ohne dass Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt wurden, konnte bis zu 5000 Euro als Ausgleich für entgangene Rentenansprüche bekommen. (dpa)