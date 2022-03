Aufnahme von Kriegsflüchtlingen stößt auf große Bereitschaft

Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine © Vadim Ghirda / picture alliance

Nach einer Besprechung der Innenminister von Bund und Ländern zeichnet sich eine große Bereitschaft zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland ab.

Berlin - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der «Rheinischen Post» (Mittwoch): «Ich bin zuversichtlich, dass wir auch eine größere Zahl von geflüchteten Ukrainern gut aufnehmen können.» Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte der Zeitung: «Die Aufnahme der Ukraineflüchtlinge muss jetzt schnell und unkompliziert geregelt werden.» Dafür seien Klarheit beim Aufenthaltsstatus und eine Kostenübernahme durch den Bund notwendig.

«Thüringen wird sich, so wie alle anderen Bundesländer, solidarisch verhalten und Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen», sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Beratungen der Innenminister am Dienstag dienten auch der Vorbereitung einer Sitzung der EU-Innenminister an diesem Donnerstag. Bei dem Treffen soll darüber gesprochen werden, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine die einzelnen Mitgliedstaaten aufnehmen können. Außerdem wird es darum gehen, welchen Status die Geflüchteten haben sollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, eine EU-Richtlinie für den Fall eines «Massenzustroms» von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Konkret könnte Vertriebenen dadurch ohne langwieriges Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz gewährt werden.

«Wir können im Moment nichts zu den erwarteten Zahlen in Deutschland sagen», sagte Faeser Dienstagnacht in der Sendung «Markus Lanz», auf die Frage, wie viele Ukrainer wohl hierzulande Zuflucht suchen werden. Bisher seien rund 5000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert worden. Viele Ukrainer kämen bei Verwandten und bei Freunden unter. «Wir werden diejenigen natürlich aufnehmen, die nach Deutschland kommen.»

Da an den EU-Binnengrenzen keine Grenzkontrollen stattfinden, kann die Zahl der nach Deutschland eingereisten Geflüchteten tatsächlich bereits wesentlich höher sein. Die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine halten sich aktuell in Polen und anderen Nachbarländern auf.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte der «Neuen Osnabrücker Zeitung», Unterkünfte für ukrainische Kriegsflüchtlinge müssten umfangreich geschützt werden. Er sagte: «Wir haben in Deutschland leidvoll erfahren, dass die russischen Geheimdienste nicht davor zurückschrecken, ihr mörderisches Handwerk auch auf deutschem Boden auszuüben.» (dpa)