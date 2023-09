Belarus entführt ukrainische Kinder vor den Augen der Öffentlichkeit

Von: Foreign Policy

Während die Rolle Russlands bei der Deportation ukrainischer Kinder gut dokumentiert ist, werden gerade erst Details über eine ähnliche Operation in Belarus bekannt - Details, die auch Alexander Lukaschenko (hier mit Wladimir Putin) wegen Kriegsverbrechen belasten könnten. (Archivbild) © Gavriil Grigorov/AFP

Eine Spur von Beweisen in sozialen Netzwerken und staatlichen Medien zeigt die Rolle von Minsk bei einem möglichen Kriegsverbrechen.

durch : Deportierte ukrainische Kinder werden allem Anschein nach umerzogen Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 11. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

Minsk - Der belarussische Paralympics-Sportler Alexej Talai wartete auf dem Bahnsteig des Minsker Hauptbahnhofs, als eine Lokomotive einfuhr und Dutzende von Kindern aus der belagerten ukrainischen Donbass-Region auf den Bahnsteig strömten, wo sie mit einem Bündel bunter Luftballons begrüßt wurden. Berichten staatlicher Medien zufolge wurde ihre Reise aus der Ostukraine nach Belarus von Talais Wohltätigkeitsorganisation mit der persönlichen Unterstützung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko organisiert, der sich selbst als „Europas letzter Diktator“ bezeichnet.

In einer Sendung des staatlichen Stadtfernsehens über die Ankunft der Kinder im September 2022 wurde diese als eine wohltuende humanitäre Tat dargestellt: Die Kinder umringten Talais Rollstuhl und sangen „Danke, danke“. Für internationale Rechtsexperten und US-Regierungsbeamte ist dies möglicherweise ein Kriegsverbrechen.

Von all den Gräueltaten, die den russischen Streitkräften seit dem umfassenden Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr vorgeworfen werden - dazu gehören Massengräber, Folter und die Bombardierung von Krankenhäusern -, war die systematische Deportation ukrainischer Kinder nach Russland und in die von ihm besetzten Gebiete Gegenstand der Haftbefehle, die der Internationale Strafgerichtshof Anfang dieses Jahres gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und einen hochrangigen Berater erlassen hat. Ukrainische Beamte schätzen, dass etwa 20.000 Kinder nach Russland verschleppt wurden, was Forscher der Universität Yale als systematisches Programm zur Zwangsadoption und Indoktrination ukrainischer Kinder bezeichnet haben.

Während die Rolle Russlands bei der Deportation ukrainischer Kinder gut dokumentiert ist, werden gerade erst Details über eine ähnliche Operation in Belarus bekannt - Details, die die Beteiligten, einschließlich Lukaschenko, wegen Kriegsverbrechen belasten könnten.

„Ich denke, dass jeder Beteiligte nach denselben Theorien angeklagt werden könnte“, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter, der im Rahmen der von der Biden-Administration festgelegten Grundregeln sprach und feststellte, dass die Abschiebung von Zivilisten nach Belarus einem ähnlichen „Faktenmuster“ folgte wie die nach Russland.

Die Ankunft von Gruppen von Hunderten von Kindern aus der Ostukraine in Belarus, wo sie in große Erholungslager geschickt werden, ist in den staatlichen Medien des Landes, die sich eng an die Regierungslinie halten, gut dokumentiert worden. Aber Menschenrechtsaktivisten und ausländische Regierungen fangen gerade erst an, sich damit auseinanderzusetzen, was mit den Kindern von dort aus geschieht.

„Informationen über diese Lager sind wirklich Mangelware“, sagte Wayne Jordash, ein Menschenrechtsanwalt, der die ukrainische Regierung bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen unterstützt.

Die Eltern selbst waren einige der besten Informationsquellen über die Deportationen, sagte Kateryna Rashevska, eine ukrainische Menschenrechtsanwältin, die die Rolle von Belarus untersucht. Als im vergangenen Jahr weite Teile des ukrainischen Territoriums im Rahmen einer Gegenoffensive befreit wurden, tauchten immer wieder Geschichten über verzweifelte Eltern auf, die auf der Suche nach ihren Kindern nach Russland reisten. Diejenigen, die nach Belarus gebracht wurden, stammen jedoch aus Regionen, die noch unter russischer Besatzung stehen und für die Ermittler unerreichbar sind.

Pavel Latushka, der ehemalige belarussische Kulturminister und jetzige Oppositionelle, hat die detaillierteste öffentliche Bilanz der Deportationen vorgelegt. Durch die Verfolgung von Beiträgen in sozialen Netzwerken, Berichten in den staatlichen Medien und eigenen Quellen fand seine Organisation, die Nationale Gruppe für Krisenmanagement, Beweise dafür, dass mindestens 2.100 ukrainische Kinder zwischen September 2022 und Mai dieses Jahres aus den besetzten Gebieten nach Belarus gebracht wurden. Was sie fanden, waren Beweise für „systematisch organisierte Kriegsverbrechen [großen] Ausmaßes, angeführt von Lukaschenko persönlich und unterstützt von einigen Einzelpersonen und sogenannten NGOs“, sagte er in einem Interview.

Im Juni übergab Latushka dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ein Dossier mit Informationen über seine Erkenntnisse. Ein Sprecher des Gerichtshofs lehnte eine Stellungnahme ab.

Als er für diesen Artikel um einen Kommentar gebeten wurde, antwortete der Geschäftsträger der belarussischen Botschaft in Washington, D.C., Pavel Shidlovsky, mit einem Link zu einem Nachrichtenartikel in den belarussischen Staatsmedien, in dem Lukaschenko Bedenken über die Abschiebungen als „einfach lächerlich“ abtat und andeutete, dass ukrainische Kinder in den Westen verschleppt würden, um ihre Organe entnehmen zu lassen. Das belarussische Außenministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bemühungen, ukrainische Kinder aus dem Donbass zu verschleppen, fanden vor aller Augen statt

Das öffentliche Gesicht der Deportationen ist Talai, ein paralympischer Schwimmer, Motivationsredner und starker Unterstützer des belarussischen Regimes. Laut der Website seiner gleichnamigen Stiftung begann er bereits im August 2021, also noch vor dem Beginn der russischen Invasion, mit der Überführung ukrainischer Kinder nach Belarus. Laut einer Erklärung des Pressedienstes des Präsidenten wurde dieser Schritt durch einen von Lukaschenko unterzeichneten Erlass unterstützt. Seit September 2022 häuften sich die Berichte über die Deportationen. Zu den Einrichtungen, in die sie abgeschoben wurden, gehört Dubrava, ein großes Sommerlager für Kinder, das von dem staatlichen Düngemittelkonzern Belaruskali betrieben wird, der bereits vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt wurde. Die Talai-Stiftung hat auf die Bitte um Stellungnahme zu diesem Artikel nicht reagiert.

Es kann Jahre dauern, bis Ermittler die Gräueltaten auf dem Schlachtfeld mit hochrangigen Kommandeuren und der Führung eines Landes in Verbindung bringen können, aber die Bemühungen, ukrainische Kinder massenhaft aus dem Donbass nach Russland und Belarus zu verschleppen, fanden vor aller Augen statt und wurden in sozialen Netzwerken, in den staatlichen Medien und in Äußerungen hochrangiger Regierungsvertreter beider Länder ausführlich dokumentiert, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie Gegenstand der ersten IStGH-Haftbefehle waren.

Die Abschiebungen nach Belarus wurden vom Unionsstaat, einer wirtschaftlichen und politischen Union zwischen Moskau und Minsk, finanziert, wie ein hochrangiger Beamter mitteilte. Im Oktober besuchte Dmitri Mezentsev, ein russischer Beamter, der an der Spitze der Union steht, das Lager in Dubrava. „Wir sind an ihrer Zukunft beteiligt“, sagte er laut einer russischen Regierungszeitung bei diesem Besuch. Der Unionsstaat habe bereits Dutzende von Millionen Rubel zur Unterstützung der Bemühungen von Talai bereitgestellt und werde dies auch weiterhin tun, sagte er.

In Social-Media-Posts der Talai-Stiftung und in Berichten der staatlichen Medien wird beschrieben, dass die Kinder aus unterschiedlichen Verhältnissen stammen: Waisen, Kinder mit Behinderungen, Kinder aus verarmten Familien und solche, die in Kinderheimen leben. Latushkas Team behauptet, mindestens 50 Waisenkinder unter den nach Belarus gebrachten Kindern identifiziert zu haben.

Die Genfer Konventionen, die das Rückgrat des humanitären Völkerrechts bilden, enthalten detaillierte Bestimmungen über die Behandlung und Evakuierung von Kindern in Kriegszeiten: Kinder sind nach Möglichkeit in ein neutrales Drittland zu evakuieren, und es muss die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten eingeholt werden, wenn diese gefunden werden können. Die Abschiebungen nach Russland und Belarus sind nach Ansicht von Experten ein eklatanter Verstoß gegen diese Grundsätze. „Belarus kann nur schwerlich behaupten, ein neutrales Land zu sein“, sagte Jordash, da das russische Militär den Angriff auf Kiew über belarussisches Territorium geführt hat.

In den Fällen, in denen die Eltern schriftlich zugestimmt haben, ist es schwierig zu argumentieren, dass sie dies aus freiem Willen getan haben. „Die Städte werden belagert, und es gibt viel Beschuss. Wenn dann ein bewaffneter Mann bei Ihnen zu Hause auftaucht und Ihnen anbietet, Ihr Kind in ein Sommerlager zu schicken, ist es schwer, Nein zu sagen“, so Katya Pavlevych, Beraterin für Kinderabschiebungen bei der ukrainischen gemeinnützigen Organisation Razom. Eltern haben ihre Kinder für einige Wochen in Sommerlager nach Russland geschickt, in der Hoffnung, ihnen dort eine Pause vom Krieg zu verschaffen, ohne dass ihnen gesagt wurde, dass die Kinder nicht zurückkehren würden.

Deportierte ukrainische Kinder werden allem Anschein nach umerzogen

Die Genfer Konventionen verbieten ausdrücklich jegliche Bemühungen, die Identität oder Nationalität von Kindern zu ändern, die aus Kriegsgebieten evakuiert wurden. Einer der umstrittensten Aspekte der Deportation ukrainischer Kinder durch Russland ist die Entschlossenheit Moskaus, sie zu indoktrinieren, ihre ukrainische Sprache und Kultur auszulöschen und ihnen im Schnellverfahren die russische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Die wenigen Informationen über das Schicksal der ukrainischen Kinder in Belarus deuten darauf hin, dass Umerziehungsmaßnahmen im Gange sein könnten.

Ein Instagram-Post der Talai-Stiftung vom vergangenen Juni zeigte eine Gruppe von Kindern aus dem Donbass beim Besuch einer Einheit der belarussischen Sicherheitskräfte, die auf die Kontrolle von Menschenmengen spezialisiert ist. Die Einheit war an der gewaltsamen Unterdrückung der Pro-Demokratie-Proteste im Jahr 2020 nach einer weiteren gefälschten belarussischen Wahl beteiligt. In einem Interview mit Sputnik, dem internationalen Zweig der russischen Staatsmedien, schlug der Vorsitzende einer Bergbau- und Erdölgewerkschaft in der Region Minsk im vergangenen Oktober vor, dass ukrainische Kinder aus den Bergbauregionen des Donbass eine ideale „Zielgruppe“ seien, die für die Arbeit in der belarussischen Bergbauindustrie ausgebildet werden sollte.

In einem Interview mit dem belarussischen Staatsfernsehen bezeichnete Olga Vokova, deren Organisation „Dolphins“ in der nicht anerkannten separatistischen Volksrepublik Donezk ansässig ist und mit Talai zusammengearbeitet hat, um Kinder aus dem Donbass nach Belarus zu bringen, Kinder aus neu besetzten Regionen wie Mariupol in der Südukraine als „vorprogrammiert“ für das Böse. Sie sagte, sie müssten „alles tun, um ihre Herzen zum Schmelzen zu bringen und ihnen zu zeigen, dass wir [Menschen aus den Separatistengebieten] nicht böse sind“.

Rashevska, die ukrainische Menschenrechtsanwältin, sagte, dass in Belarus ähnliche Bestrebungen wie in Russland im Gange seien, um ihre Identitäten zu vernichten.

„In diesen Lagern wird die nationale Identität der ukrainischen Kinder ausgelöscht. Diese Kinder werden einer Gehirnwäsche unterzogen, russifiziert und militarisiert“, sagte sie. (Amy Mackinnon)

