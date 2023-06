Ex-Bundespräsident Gauck: Politiker müssen ihre Entscheidungen besser erklären

Joachim Gauck (Foto) warnte davor, die Ängste der Bundesbürger zu instrumentalisieren. © IMAGO/Rüdiger Wölk

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck findet, dass Politikerinnen und Politikern ihr Handeln den Bundesbürgern gegenüber besser erklären sollten.

Augsburg - «Redet doch mit den Leuten! Sagt ihnen, warum wir manchmal auch Einschränkungen akzeptieren müssen, warum es auch in einem reichen Land schwierige Phasen gibt», sagte der in Rostock geborene Gauck der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). «Der Politiker der Zukunft wird dann erfolgreich sein, wenn er das, was er tut, nicht nur in platten Thesen an die Wand schreibt, sondern wenn er imstande ist, sein Tun so zu erklären, dass es alle Gutwilligen verstehen.»

Zugleich warnte Gauck davor, Ängste der Bürgerinnen und Bürger zu instrumentalisieren. «Es ist für alle politischen Lager verführerisch, Sorgen für die eigenen Interessen zu nutzen.» Allerdings seien die Rechtspopulisten besonders unverschämt. «Was mich dabei am meisten ärgert, ist, dass sie selbst gar keine tragfähigen Zukunftsvisionen haben, und dass sie so tun, als wären unsere Politiker mit Gewalt an die Macht gekommen. Dabei haben wir sie gewählt.» (dpa)