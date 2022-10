Ausreichend Energie: Scholz will Sorgen der Deutschen um Energieknappheit besänftigen

Olaf Scholz will Deutschland entlasten: Der Staat wird für ausreichend Energie und Preisregulierungen sorgen © photothek / IMAGO

Trotz des Stopps der russischen Gaslieferungen sieht Bundeskanzler Olaf Scholz Deutschland ausreichend für die Wintermonate gewappnet.

Berlin - «Gemeinsam kommen wir wohl durch diesen Winter», sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag. Der Füllstand der Gasspeicher von 95 Prozent, den Deutschland zum 1. November erreichen wollte, sei bereits überschritten. Trotz der Entscheidung, Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu nehmen, stehe die Regierung dabei «weiter fest zu unseren erklärten Klimazielen».

«Außerordentlich dankbar» zeigte sich Scholz für die Sparanstrengungen vieler Bürgerinnen und Bürger bei Energie. Alles werde zudem dafür getan, «um gemeinsam mit den Betreibern unsere kritische Infrastruktur zu schützen». Scholz: «Noch in diesem Jahr wollen wir Eckpunkte beschließen für ein Dachgesetz zum besseren Schutz kritischer Infrastruktur.»

Staat will Privatverbraucher und Wirtschaft vor explodierenden Energiepreisen schützen

«Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, von den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden», sagte der Kanzler am Donnerstag im Bundestag. Die Bundesregierung habe ihren Abwehrschirm «bewusst auf zweieinhalb Jahre angelegt, um auch für den nächsten Winter gewappnet zu sein». Auf diesen Zeitraum gerechnet entsprächen die 200 Milliarden Euro etwa zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Das liege in den Größenordnungen der Pakete, die in diesem Jahr auch anderswo in Europa geschnürt würden. Scholz nannte Frankreich, Italien und Spanien als Beispiele. (dpa)