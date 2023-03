Außenminister der Rivalen Saudi-Arabien und Iran telefonieren zum Ramadan-Beginn

Der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud hat erstmals nach jahrelanger Eiszeit wieder mit seinem Kollegen aus dem Iran gesprochen © Volodymyr Tarasov / IMAGO

Erstmals nach jahrelangem Konflikt haben sich die Außenminister der rivalisierten Staaten Saudi-Arabien und Iran wieder zu einem Telefonat verabredet.

Teheran/Riad - Anlässlich des Beginns des muslimischen Fastenmonats Ramadan tauschten Hussein Amirabdollahian und Faisal bin Farhan Al Saud Glückwünsche aus, wie Staatsmedien beider Länder berichteten. In dem Gespräch sei auch über ein geplantes Ministertreffen gesprochen worden, teilten Irans Außenministerium und die saudische Staatsagentur SPA am Donnerstag mit.

Der Iran und Saudi-Arabien wollen nach sieben Jahren diplomatischer Eiszeit wieder bilaterale Beziehungen aufnehmen. In einem ersten Schritt wurde Anfang des Monats auch ein Treffen der Außenminister der rivalisierenden Länder beschlossen, das bald stattfinden soll. Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. (dpa)