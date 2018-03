Außenseiter und Kritiker: So sieht Merkels neues Kabinett aus

Schon vor der Verkündung sickerten die Namen der SPD-Minister durch. Nun wurden sie offiziell verkündet: Das Kabinett Angela Merkels sorgt für einige Überraschungen.

Berlin - Das Personal der künftigen GroKo steht: Familienministerin Katarina Barley soll Heiko Maas als Justizministerin beerben, der ins Außenamt wechselt. Auch der einstige Generalseretär Hubertus Heil bekommt einen Posten.

Kanzlerin der neuen GroKo bleibt Angela Merkel. Doch wer bekommt ansonsten welches Amt? Die SPD verkündete die Namen der Minister am Freitag (unser GroKo-Ticker).

VIZEKANZLER und FINANZMINISTER: Beides wird in Personalunion der vorübergehende SPD-Chef Olaf Scholz. Der Hamburger Regierungschef wechselt damit nach Berlin.

AUSSENMINISTER: Der Saarländer Heiko Maas beansprucht das beliebte Amt für sich. Der aktuelle Justizminister besticht durch souveränes Auftreten und Fachkompetenz auch in den Talkshows des Landes. Wer es nicht macht, ist Sigmar Gabriel. Er verkündete bereits via Twitter, dass er keinen Posten bekomme und stattete Maas direkt mit Vorschusslorbeeren aus. Auch der Ex-Vorsitzende Martin Schulz schied als Kandidat bekanntlich kürzlich raus. Auf Maas warten große Aufgaben mit vielen Konflikten in der Welt. Auch auf die Europapolitik wird es ankommen.

INNENMINISTER: Das Innen- wird um das Heimatministerium ergänzt und von CSU-Chef Horst Seehofer geführt werden.

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM: Der Merkel-Vertraute Peter Altmaier (CDU) wird den Job übernehmen.

KANZLERAMTSCHEF: Helge Braun folgt auf Altmaier und wird künftig Merkels rechte Hand.

Merkel beruft Nachwuchshoffnung Spahn ins Kabinett

VERTEIDIGUNG: Ursula von der Leyen (59) hat das Ressort seit 2013 inne und wird es auch weiter dabei bleiben. Ein Ziel muss die bessere Ausstattung der Truppen sein.

GESUNDHEIT: Der konservativ eingestellte CDU-Nachwuchsmann und Merkel-Kritiker Jens Spahn (37) wird die Nachfolge von Hermann Gröhe antreten.

ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT: CDU-Frau Julia Klöckner kommt aus Rheinland-Pfalz und übernimmt das Agrarressort.

VERKEHR UND DIGITALES: Dieses Ressort kann die CSU halten. Andreas Scheuer folgt auf den neuen Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in diesem Ministeramt.

Barley beerbt Justizminister Maas

BILDUNG UND FORSCHUNG: Die Überraschung im Kabinett Merkel: Die Kanzlerin macht die CDU-Abgeordnete Anja Karliczek zur Ministerin.

ENTWICKLUNG: CSU-Mann Gerd Müller hat offenbar selbst Seehofer begeistert und behält sein Ressort.

ARBEIT/SOZIALES: Hubertus Heil (bis Dezember Generalsekretär der SPD) wird der neue Mann im Ministerium und beerbt damit die voraussichtlich künftige SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles.

JUSTIZ UND VERBRAUCHERSCHUTZ: Heiko Maas wird Außenminister und sein Amt an die Justiz-Expertin Katarina Barley abgeben.

Neuköllns Bürgermeisterin Giffey bekommt Ministeramt

UMWELT: Barbara Hendricks wird durch eine Kandidatin aus Nordrhein-Westfalen ersetzt: Die NRW-Forschungsministerin Svenja Schulze (SPD) macht das Rennen.

FAMILIE: Katarina Barley wird Justizministerin, weshalb die Neuköllner Bürgermeisterin Franziska Giffey das Familienressort übernimmt.

DIGITAL: Die Unterfränkin Dorothee Bär wurde von Seehofer für dieses zukunftsweisende Ressort berufen. Die einzige CSU-Frau im Kabinett.

