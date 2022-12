Australien: 2023 soll über „indigene Stimme“ im Parlament abgestimmt werden

Indigener mit Digeridoo (Symbolbild) © IMAGO/DAVE HUNT

In Australien soll es 2023 ein Referendum über eine Verfassungsänderung geben, die der indigenen Bevölkerung eine Stimme im Parlament gibt.

Canberra in Australien - Dies werde den australischen Ureinwohnern ein größeres Mitspracherecht bei der Gestaltung der nationalen Politik einräumen, erklärte die Regierung am Mittwoch.

Es wurde im Laufe des Tages eine Ankündigung von Premierminister Anthony Albanese auf einem Volksfest im Staat Queensland erwartet, dass das Referendum im „nächsten Jahr“ stattfinden solle, wie die Regierung vorab mitteilte. „Ich möchte (...) die Entschlossenheit meiner Regierung bekräftigen, in der australischen Verfassung eine indigene Stimme im Parlament zu verankern“, werde der Premierminister sagen. Ein in der Verfassung verankertes Gremium soll demnach die Regierung künftig in Fragen beraten, welche die indigenen Australier betreffen.

Albanese zufolge soll die Verfassungsänderung Australien helfen, „als Nation zusammenzukommen“. Die Ureinwohner Australiens haben seit je her mit einer schlechteren Gesundheit, niedrigeren Einkommen und höheren Bildungsbarrieren als andere Australier zu kämpfen.

Die Bevölkerungsgruppe wird in der 1901 verabschiedeten Verfassung des Landes nicht erwähnt und eine mögliche Änderung gilt als umstritten. Australiens im Mai gewählte Mitte-Links-Regierung hatte versprochen, ein Referendum zu dem Thema abzuhalten, sich jedoch bisher nicht auf ein Datum festgelegt.



Der Interessensgruppe Reconciliation Australia zufolge würden künftige Regierungen eine solchen Verankerung in der Verfassung nicht rückgängig machen können. „Die Verankerung einer Stimme in der Verfassung würde die besondere Stellung der Aborigines und Torres-Strait-Insulanern in der Geschichte Australiens anerkennen“, erklärte die Gruppe. Von den 25 Millionen Einwohnern Australiens bezeichnen sich etwa 900.000 als Indigene.



Nach Angaben des Nationalmuseums haben die australischen Ureinwohner das Land vor schätzungsweise 65.000 Jahren besiedelt und werden seit der Ankunft der britischen Siedler im späten 18. Jahrhundert unterdrückt und diskriminiert. In einigen Bundesstaaten und Territorien hatten Ureinwohner noch bis in die 1960er Jahre kein Wahlrecht. kbh/ju