Australien kündigt Erhöhung der Truppenstärke bis 2040 um 30 Prozent an

Scott Morrison, Premierminister von Australien © Mick Tsikas / dpa

Australien hat einen deutlichen Ausbau seiner Armee angekündigt.

Brisbane - Die Truppenstärke werde bis 2040 um 18.500 Soldaten auf insgesamt 80.000 Einsatzkräfte erhöht, sagte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag in Brisbane. Dies werde Kosten von umgerechnet fast 18 Milliarden Euro verursachen. Es handele sich um die "größte Aufstockung unserer Verteidigungskräfte in Friedenszeiten in der Geschichte Australiens", sagte Morrison.

Ein Teil der neuen Truppen werde auf nuklear angetriebenen U-Booten im Einsatz sein, die Australien im Rahmen des indopazifischen Bündnisses Aukus erhalten wird. Australien, die USA und Großbritannien hatten das Bündnis im September ausgerufen. Die Kooperation sorgte für empörte Reaktionen in Frankreich, woher Canberra die U-Boote ursprünglich beziehen wollte. Mit den zusätzlichen Soldaten will Australien unter anderem auch seine Weltraumstreitkräfte, die Marine und die Cyberabwehr stärken.

Mit der Aufstockung der Streitkräfte erkenne seine Regierung die Bedrohungen an, mit denen Australien "als liberale Demokratie im Indopazifik konfrontiert ist", sagte Morrison. Verteidigungsminister Peter Dutton äußerte sich besorgt über Chinas Vorgehen in der Region und verwies auch auf Russlands Einmarsch in die Ukraine. "Leute, die glauben, dass Präsident Putins einziges Ziel die Ukraine ist, verstehen die Geschichte nicht, die unsere militärischen Führer verstehen, sagte Dutton.



