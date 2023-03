Australien und Indien – stärkere Zusammenarbeit bei Verteidigungsangelegenheiten

Die Yelahanka Air Force Station ist Gastgeber der Aero India 2023. Die Veranstaltung soll die Fortschritte Indiens in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung hervorheben. © IMAGO/Sri Loganathan

Indien und Australien wollen unter anderem in Verteidigungsangelegenheiten ihre bilateralen Beziehungen stärken.

Neu Delhi - Indien und Australien wollen ihre bilateralen Beziehungen stärken, unter anderem in Verteidigungsangelegenheiten. Es habe dort «erhebliche und ehrgeizige Fortschritte» gegeben, sagte Australiens Premierminister Anthony Albanese nach einem Treffen mit seinem indischen Kollegen Narendra Modi am Freitag in Neu Delhi. Es gebe etwa zunehmend Informationsaustausch in maritimen Angelegenheiten. Albanese ist derzeit mit einer Wirtschaftsdelegation vier Tage lang in Indien.

Indien und Australien sind zusammen mit den USA und Japan Teil einer Sicherheitsallianz - dem sogenannten Quad-Bündnis. Das Quartett führender Demokratien im Indopazifik-Raum will den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen. Mit Indopazifik ist grob gesagt eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, die den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht.

Albanese sagte: «Premier Modi und ich haben über das zunehmend unsichere globale Sicherheitsumfeld gesprochen und uns verpflichtet, die australisch-indische Verteidigungs- und Sicherheitspartnerschaft zu stärken, um die geteilten Herausforderungen anzugehen und auf einen offenen, stabilen und florierenden Indopazifik hinzuarbeiten.» (dpa)