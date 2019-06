Australier in Nordkorea verschwunden - Er studiert in Pjöngjang

Ein Australier der in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang studiert, ist verschwunden. Medienberichten zufolge ist er verhaftet worden.

Pjöngjang/Canberra - In Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang ist ein australischer Student verschwunden, der Stadtführungen für Ausländer organisiert. Der 29 Jahre alte Mann soll nach verschiedenen Medienberichten verhaftet worden sein. Der australische Fernsehsender ABC meldete am Donnerstag, dass er zu Beginn der Woche von Freunden vermisst gemeldet worden sei.

Australisches Außenministerium verlangt Auskunft über sein Schicksal

Das australische Außenministerium in Canberra verlangte sofortige Auskunft über das Schicksal des Manns. Details nannte es nicht. Ein Sprecher bestätigte lediglich, dass das Ministerium der Familie konsularische Hilfe leiste. Australien hat - wie viele andere westliche Länder - in Nordkorea keine eigene Botschaft. Es lässt sich von Schweden vertreten.

Vermisster Australier Studiert koreanische Literatur an der Universität Pjöngjang

Der vermisste Student ist angeblich der einzige Australier, der in dem kommunistisch regierten Staat permanent lebt. An der Universität Pjöngjang studiert der 29-Jährige koreanische Literatur. Zudem betreibt er dort eine Reiseagentur namens Tongil Tours, die Bildungsreisen in Nordkorea anbietet. Er kommt aus der westaustralischen Stadt Perth.

dpa

