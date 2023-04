100.000 Euro im Wahljahr: Aufsichtsräte des Axel-Springer-Verlags spendeten kräftig an FDP

Von: Astrid Theil

Das Logo des Axel-Springer-Verlags auf dem Verlagsgebäude in Berlin. © Juergen Ritter/imago-images

Seit einigen Tagen wird über die Nähe des Axel Springer-Verlags zur FDP berichtet. Nun sorgen Großspenden an die FDP von zwei Springer-Aufsichtsräten für Schlagzeilen.

Berlin – Zwei Aufsichtsräte des Axel-Springer-Konzerns sollen im Wahlkampfjahr 2021 jeweils 50.000 Euro an die FDP gespendet haben. Recherchen des Spiegels und des Portals Abgeordnetenwatch.de zufolge handelt es sich bei den Geldgebern um Philipp Freise und Johannes Huth.

Großspenden an die FDP im Wahljahr – Aufsichtsräte des Axel-Springer-Verlags gaben 100.000 Euro

Freise und Huth sind Manager der großen Beteiligungsgesellschaft KKR (Kohlberg Kravis Roberts). Mit 35,6 Prozent besitzt sie den größten Anteil am Springer-Verlag, der unter anderem die Zeitungen Bild und Welt herausgibt. Dass die Spenden erst jetzt öffentlich wurden, liege laut Spiegel an ihrer Höhe. Großspenden bis 50.000 Euro müssen nicht sofort, sondern erst in den Rechenschaftsberichten der Parteien offengelegt werden. Auf Anfrage des Spiegels sollen Freise und Huth gesagt haben, dass sie die Spenden „als Privatperson/Bürger“ getätigt hätten und sich „gegenüber Dritten nicht weiter dazu äußern“ möchten.

Laut Spiegel-Angaben soll Freise bereits 2017 die CDU mit 15.000 und die FDP mit 30.000 Euro unterstützt haben. Huth soll damals 20.000 Euro an die FDP gespendet haben.

Berichterstattung zum Springer-FDP-Verhältnis: „Kann man noch mehr für die FDP machen?“

In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Meldungen zum Verhältnis des Springer-Verlags zur FDP. Die Zeit veröffentlichte am 13. April einen Artikel über E-Mails und Chats, die zeigen, wie Vorstandschef Mathias Döpfner vor der Bundestagswahl 2021 über die Bild-Zeitung versuchte, die FDP zu unterstützen. „Kann man noch mehr für die FDP machen?“, wird Döpfner zitiert. „Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen.“

Zwei Tage vor der Wahl soll sich Döpfner außerdem mit folgender Aufforderung an den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gewendet haben: „Please Stärke die FDP“, hieß es. Döpfner habe sich darüber hinaus laut Spiegel-Recherchen im Herbst 2021 für eine Anstellung von Franca Lehfeldt, Journalistin und Partnerin von FDP-Chef Christian Lindner, bei Bild eingesetzt. Der Springer-Verlag streitet dies ab. (at)