Bachmut: Söldnertruppe Wagner plant Abzug bis 1. Juni

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner hat den baldigen Abzug aus Bachmut angekündigt.

Bachmut in der Ukraine - „Wagner wird Artjemowsk zwischen dem 25. Mai und dem 1. Juni verlassen“, gab Jewgeni Prigoschin im Onlinedienst Telegram am Montag unter Verwendung des sowjetischen Namens von Bachmut bekannt. Die Söldner würden die Stadt an die russische Armee übergeben. Unterdessen fiel in dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja zeitweise erneut die externe Stromversorgung aus.

Prigoschin sagte in seiner Sprachnachricht, die Söldner hätten „Verteidigungslinien“ in den westlichen Außenbezirken der Stadt errichtet. Er fügte als Spitze gegen die russsiche Militärführung hinzu, die er seit Monaten unter anderem wegen angeblich fehlender Munition kritisiert: „Wenn das Verteidigungsministerium nicht genügend Personal hat, gibt es Tausende von Generälen.“



Sowohl die Söldnertruppe Wagner als auch die russische Armee hatten am Wochenende die Einnahme von Bachmut für sich in Anspruch genommen - Kiew bestritt dies allerdings und sagte, die eigene Armee kontrolliere noch einen kleinen Teil der ostukrainischen Stadt und kämpfe dort weiter. Trotz der Versuche russischer Kräfte, „die Kontrolle über die ganze Stadt zu erlangen“, verteidigten ukrainische Einheiten weiterhin „mehrere Gebäude und eine Reihe von Befestigungen im südwestlichen Teil Bachmuts“, sagte der Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Armee, Serhij Tscherewatyj, im Fernsehen.



Dem ukrainischen Generalstab zufolge sind Bachmut und die nahe Donezk gelegene Kleinstadt Marjinka weiterhin das „Epizentrum der Kämpfe“. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach sogar von einer Teil-Einkreisung russischer Kräfte durch die Ukraine.



Die „Schlacht um Bachmut“ gehe weiter, hieß es in der Erklärung des Generalstabs. Heftige Kämpfe gab es demnach insbesondere in Marjinka und dem nahegelegenen Awdijiwka. Russland habe am Sonntag vier Raketenangriffe und 45 Luftangriffe ausgeführt.



Vize-Verteidigungsministerin Maljar erklärte, ukrainische Kräfte hätten Bachmut „teilweise eingekreist“, nachdem sie zuvor die durch Russland gehaltenen Flanken durchbrochen hätten. Für Russland sei die Situation in Bachmut „sehr schwierig“. Die ukrainischen Kräfte hielten in der Stadt weiterhin „bestimmte Industrieanlagen und Infrastruktureinrichtungen“ sowie den „Flugzeug“-Bezirk der Stadt.



In Bachmut lebten einst etwas über 70.000 Menschen. Die Schlacht um die Stadt gilt als längste und blutigste seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Es wird vermutet, dass beide Seiten große Verluste erlitten haben. Der Fall von Bachmut würde Moskau nach einer Reihe von Niederlagen einen wichtigen Sieg einbringen.



Auch in anderen Regionen der Ukraine wurde weiter gekämpft. Nach Angaben des ukrainischen Energielieferanten Energoatom kappten nächtliche russische Angriffe die letzte Hochspannungsleitung, die das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja mit dem ukrainischen Stromnetz verband. Die russische Verwaltung des Kraftwerks bestätigte den Ausfall. Betreiber Ukrenergo meldete gegen Mittag auf Telegram, die externe Stromversorgung des Atomkraftwerks sei wieder hergestellt worden.



Das im Südosten der Ukraine gelegene Atomkraftwerk Saporischschja wird seit März 2022 von der russischen Armee kontrolliert. Es wurde wiederholt beschossen, was Angst vor einer atomaren Katastrophe auslöste.



Die ukrainische Armee meldete am Montag auch massive russische Angriffe auf die etwa 125 Kilometer nördlich des Atomkraftwerks gelegene Stadt Dnipro. Demnach wurden in der Nacht 16 Raketen und 20 Kampfdrohnen auf die Großstadt abgefeuert. Die Infrastruktur sei mit verschiedenen Raketentypen und im Iran hergestellten Schahed-Drohnen angegriffen worden, schrieb der Generalstab auf Facebook und teilte weiter mit, die ukrainische Luftabwehr habe alle Drohnen und vier der Marschflugkörper zerstört.



Die Großstadt Dnipro im Osten der Ukraine hatte vor dem Krieg fast eine Million Einwohner. Der nächtliche Beschuss der Ukraine durch Russland hat seit Anfang Mai besonders rund um Kiew wieder zugenommen. Nach ukrainischen Angaben konnten die meisten Angriffsdrohnen und Raketen zerstört werden. ma/cp

Von der „Wein- und Rosenstadt“ bleiben nur Trümmer und Gräber

Seit Monaten steht Bachmut im Zentrum der Kämpfe im Ukraine-Krieg. Die im Juli 2022 begonnene Schlacht um die Industriestadt, in der vor Beginn der russischen Invasion etwa 72.000 Einwohner lebten, haben die russische Armee und die russische Söldner-Truppe Wagner am vergangenen Wochenende für beendet erklärt - und die vollständige Eroberung Bachmuts gemeldet. Kiew wies dies zwar zurück, doch Präsident Wolodymyr Selenskyj ergänzte bitter: Von der Stadt sei „nichts“ mehr übrig, Bachmut sei nur noch „in unseren Herzen“.



Die Stadt, durch die das Flüsschen Bachmutka fließt, liegt im Nordosten der ostukrainischen Region Donezk, 80 Kilometer von der gleichnamigen Stadt entfernt. Russland hat bereits vor Monaten die Annexion der gesamten Region verkündet, kontrolliert aber nur einen Teil davon.



Es ist schwer, Bachmut militärisch zu verteidigen. Ukrainische Kämpfer haben sie „Hölle auf Erden“ getauft und „Verdun“, in Anlehnung an die mörderische Schlacht zwischen deutschen und französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg, die zum Schreckensbild wurde für massenhaftes Töten und Sterben im Krieg der Neuzeit. Unweit von Bachmut wurde am 9. Mai AFP-Journalist Arman Soldin getötet, während er als Kriegsreporter arbeitete.



Zehn Monate Krieg haben die Stadt in ein Trümmerfeld verwandelt. Im März lebten hier nur noch rund 3000 Zivilisten - zwei Monate später dürften es noch deutlich weniger sein.



Bachmut war vor dem Krieg ein Eisenbahnknotenpunkt. Geld wurde insbesondere mit dem Salzabbau verdient, der hier seit dem 17. Jahrhundert belegt ist. Außerdem kam ein in der Ukraine beliebter Schaumwein aus Bachmut. Inzwischen wird er in der Region um Odessa hergestellt.



Bachmut galt einst als besonders schön, „Wein- und Rosenstadt“ wurde es genannt. Eine Straße trug den Namen „Rosenallee“, wegen der 5000 Rosen, die sie säumten - so viele wie an keinem anderen Ort der Ukraine.



Von 1924 bis 2016 hieß die Stadt Artjemowsk, benannt nach Fjodor „Artjom“ Sergejew, einem sowjetischen Helden der bolschewistischen Revolution. Seit sieben Jahren trägt sie wieder ihren mit dem Fluss Bachmutka verbundenen Namen.



Schon 2014 hatten von Moskau unterstützte, pro-russische Separatisten versucht, Bachmut einzunehmen. Das ukrainische Militär schlug sie im Juli des Jahres zurück. Acht Jahre später gelang das den Ukrainern nicht.



Mit dem ukrainisch kontrollierten Teil des Umlands ist Bachmut über die T 0504 verbunden, die sie auf ukrainischer Seite „Straße des Lebens“ nennen. Über sie erhalten die im Westteil der Stadt verbliebenen ukrainischen Einheiten Nachschub. An ihren Rändern sind ausgebrannte Fahrzeuge aufgereiht, wie ein Mahnmal der Gewalt.



Beobachter zweifeln an der strategischen Bedeutung Bachmuts. Der ukrainische Präsident Selenskyj verwies jedoch im März darauf, dass russischen Einheiten nach einer Einnahme Bachmuts der Weg für einen Angriff auf die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk offenstünde.



Rund um die zerstörten Gebäuden von Bachmut bleibt nach den Beobachtungen von AFP-Journalisten kaum mehr als Trümmer und Glasscherben - und Kreuze dort, wo getötete Soldaten hastig begraben wurden.



Ein paar Zivilisten, vor allem ältere Menschen, wollen Bachmut partout nicht verlassen. Auch, wenn sie ihr Leben in Kellern verbringen müssen, ohne Strom und fließendes Wasser. se/cp