Rückzug aus Bachmut: Welche Folgen das für den Krieg hätte – und für Russlands Offensive

Von: Moritz Serif

Russland setzt seine Angriffe auf die umzingelnde Stadt Bachmut im Ukraine-Krieg fort. Die Stadt gehört zur zweiten Verteidigungslinie.

Bachmut – Was für Folgen hat es, wenn die Ukraine Bachmut verliert? Russland jedenfalls setzt seine Angriffe in der Region und den umliegenden Städten fort. Alleine am Sonntag mussten die ukrainischen Streitkräfte fast 100 Angriffe abwehren, teilte der Generalstab mit. Auch auf die nordöstlich von Bachmut gelegene Stadt Soledar gibt es Attacken. Der Kreml konnte Soledar vor zwei Monaten einnehmen. Bei der Eroberung musste die russische Privatarmee Wagner allerdings Zehntausende neu rekrutierte und unausgebildete Kämpfer opfern.

„Heutzutage konzentrieren sich die Kämpfe im Donbass auf Ballungsräume“, erklärte der Kiewer Analyst Alexey Kushch gegenüber Al Jazeera. In den vergangenen Wochen habe Moskau seine Fähigkeiten überschätzt und versucht, entlang der rund 1.200 Kilometer langen Frontlinie in fünf Richtungen gleichzeitig vorzurücken, so der oberste Militärexperte der Ukraine.

Ukraines Rückzug aus Bachmut: Das hätte es für Auswirkungen auf den Krieg gegen Russland

„Ihre Bemühungen sind zu dünn gesät“, sagte Generalleutnant Ihor Romanenko, ehemaliger stellvertretender Chef des ukrainischen Generalstabs der Streitkräfte, gegenüber Al Jazeera. Die Russen würden verzweifelt versuchen, die Städte Kreminna, 75 Kilometer nördlich von Bachmut, und Wuhledar, 150 Kilometer südlich davon, zu erobern.

Die Kiewer Streitkräfte müssen jedoch nur noch einige Wochen durchhalten, da sie mit dem Eintreffen hoch entwickelter westlicher Waffen rechnen, darunter die fortschrittlichen Leopard-Panzer. „Und nachdem wir ihren Vormarsch gestoppt und unsere strategischen Reserven gebildet haben - unter Berücksichtigung dieser Waffen und ausgebildeten militärischen Einheiten - können wir über die Durchführung einer Gegenoffensive sprechen“, sagte Romanenko.

Ukraine-Krieg: Rückzug aus Bachmut wäre keine katastrophale Entscheidung

Sollte sich die Ukraine jedoch dazu entschließen, ihre Streitkräfte aus dem nahezu eingekreisten Bachmut abzuziehen, so wäre dies keineswegs eine katastrophale Entscheidung. Die Stadt bleibt als Zentrum der zweiten Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte im Donbass wichtig, sagt Nikolai Alexandrowitsch Mitrochin, Historiker an der deutschen Universität Bremen.

„Aber nach dem Verlust von Soledar und der faktischen Umzingelung von Bachmut von dreieinhalb von vier Seiten hat ihre Bedeutung erheblich abgenommen“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Sein Verlust wird sich also nur unwesentlich auf den Krieg auswirken“, sagte er.

Russland hätte vor Sturm auf Torezk kaum Hindernisse zu überwinden

Das bedeutet jedoch, dass die russischen Streitkräfte vor dem Sturm auf die dritte Verteidigungslinie der Ukraine, den Ballungsraum Torezk, der sich über fast 100 Kilometer westlich von Bachmut erstreckt, keine ernsthaften Hindernisse zu überwinden haben werden.

Doch bei ihrem derzeitigen Tempo - angesichts des Widerstands der ukrainischen Streitkräfte und des Frühlingswetters mit nassem und oft unwegsamem Boden - werden die Russen Tschassiw Jar erst in den nächsten Wochen belagern können, sagte Mitrochin. Die Außenbezirke von Kostjantyniwka und Kramatorsk, zwei strategisch wichtige Städten, die nur 27 Kilometer bzw. 55 Kilometer westlich von Bachmut liegen, werden sie jedoch kaum vor Mitte Mai erreichen, sagte er.

Ukrainische Soldaten einer Panzerbrigade nahe der Bachmut-Front. (Archivfoto) © Adrien Vautier/Imago

Russland könnte ein Jahr brauchen, um dritte Verteidigungslinie der Ukraine zu stürmen

„Und sie werden ein Jahr oder länger brauchen, um die dritte Verteidigungslinie“ entlang der Grenzen der Regionen Donezk und Luhansk zu stürmen, die Hunderte von stark befestigten Anlagen und ein Labyrinth von Schützengräben und Unterständen umfasst, sagte er.

Westliche Militärs sind ebenfalls der Meinung, dass der Rückzug aus Bachmut den Ausgang des Ukraine-Krieges nicht beeinflussen wird. „Ich denke, dass er eher einen symbolischen als einen strategischen und operativen Wert hat“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag. „Der Fall von Bachmut bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Russen das Blatt in diesem Kampf gewendet haben.“ (mse)