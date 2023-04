Nach acht Monaten Kampf um Bachmut: Prigoschin und Putins Armee arbeiten jetzt angeblich zusammen

Von: Katja Saake

Wagner-Truppen und die russische Armee scheinen jetzt gemeinsam in der Schlacht um Bachmut vorzugehen. Mehrere Stadtteile seien bereits erobert worden.

Moskau - Nach Berichten über Spannungen und Machtkämpfe scheinen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und der russische Präsident Wladimir Putin nun wieder an einem Strang zu ziehen. In der Schlacht um Bachmut sollen Wagner-Söldner und russische Truppen jetzt zusammenarbeiten. Das ukrainische Militär spricht von schweren Kämpfen.

Schlacht um Bachmut: Spannungen zwischen Prigoschin und Putin

Der Chef der kürzlich von der EU sanktionierten Wagner-Söldnerarmee Jewgeni Prigoschin war wegen wiederholter Kritik am russischen Verteidigungsministerium und der russischen Kriegsführung im Ukraine-Krieg nach Medienberichten bei Wladimir Putin in Ungnade gefallen. Von einem internen Machtkampf im Kreml und Präsidentschaftsambitionen Prigoschins war gar die Rede.

Der Wagner-Chef hatte außerdem regelmäßig einen Mangel an Munition und Unterstützung seiner Söldnerarmee im Ukraine-Krieg beklagt und sogar mit dem Abzug seiner Truppen gedroht. Diese gelten für den russischen Präsidenten gerade in der Schlacht um Bachmut aber als unverzichtbar.

Schlacht um Bachmut: Armee und Wagner-Truppen arbeiten zusammen

Jetzt scheinen die Wagner-Söldner und Putins Armee in Bachmut gemeinsam gegen die ukrainischen Verteidiger zu kämpfen. Die russischen Truppen würden die Flanken der Privatarmee Wagner im Kampf schützen: „Die Flanken liegen jetzt in der Zuständigkeit des Verteidigungsministeriums“, sagte Wagner-Chef Prigoschin. Das gemeinsame Vorgehen zeigt offenbar Wirkung. Russische Einheiten, darunter Fallschirmjäger, hätten zwei Viertel im Nordwesten und im Zentrum Bachmuts eingenommen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag.

Auch das britische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die russischen Truppen und die Wagner-Armee in Bachmut weiterhin „schleichende Fortschritte“ machen würden. Nach Berichten der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), die sich auf britische Geheimdienstinformationen beruft, soll das russische Militär bei der Schlacht um Bachmut nun verstärkt Luftlandetruppen einsetzen.

Ukraine: Schwere Kämpfe in Schlacht um Bachmut

Auch die Ukraine berichtet von weiterhin schweren Kämpfen in der Schlacht um Bachmut. Olexander Syrskyj, Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte sagte, dass russische Truppen aus der Luft und mit schwerer Artillerie angreifen würden. Die ukrainische Armee würde die Angriffe aber „spürbar bremsen“ und dem Gegner heftige Verluste zufügen: „Die Situation ist zum jetzigen Zeitpunkt unter Kontrolle.“

Die Schlacht um Bachmut gilt als die blutigste des Ukraine-Krieges und dauert nun schon seit Anfang August 2022 an. Beide Seiten haben erhebliche Verluste erlitten, wollen die Stadt aber nicht aufgeben. Nach russischen Angaben seien 80 Prozent des Stadtgebiets von Bachmut von Russland erobert. Die mittlerweile großteils zerstörte Stadt im Gebiet Donezk liegt an der nach der russischen Eroberung etablierten Verteidigungslinie. (kasa/dpa)