„Haben Tausende Generäle“: Prigoschin verspricht Bachmut-Abzug und verspottet russische Armee

Von: Patrick Mayer

Jewgeni Prigoschin kündigt den Abzug seiner Wagner-Söldner aus Bachmut an. Der russischen Armee traut er die Verteidigung der Donbass-Stadt offenbar nicht zu. Er wird hämisch.

München/Bachmut - Von diesem Städtchen mit vormals 70.000 Einwohnern ist im Ukraine-Krieg kaum noch was übrig: Bachmut. Wagner-Söldner und russische Armee behaupteten nun, sie hätten die Donbass-Stadt eingenommen.

Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin kündigt Abzug aus Bachmut an

Der Chef der Privatarmee (PMC) Wagner, Jewgeni Prigoschin, bekräftigte an diesem Montag (22. Mai) gleichzeitig, seine Söldner aus Bachmut abziehen zu wollen. Und die Kämpfe an besagter Frontlinie regulären russischen Truppen zu überlassen - die er sogleich verspottete.

Als „Putins Koch“ bekannt: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © IMAGO / ITAR-TASS

Laut Reuters kündigte Prigoschin, auch „Putins Koch“ genannt, an, notfalls ein „Bataillon von Generälen“ aufzustellen, sollte die russische Armee nicht in der Lage sein, die schwer umkämpfte Stadt zu halten. Denn: Angaben aus Kiew zufolge harren in Bachmut noch immer ukrainische Verteidiger aus.

So berichtete das ukrainische Verteidigungsministerium von anhaltenden Kämpfen. Laut der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Hanna Maliar sei das Offensivpotenzial der russischen Truppen dort „massiv geschwächt worden“, in den Außenbezirken werde weiter gekämpft.

Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin will Bachmut russischer Armee überlassen

Zieht sich die Wagner-Gruppe jetzt zurück? „An den westlichen Rändern wurden Verteidigungsstellungen errichtet, und so wird Wagner Artjomowsk zwischen dem 25. Mai und dem 1. Juni verlassen“, zitierte Reuters Prigoschin, der den aus der Sowjetzeit stammenden Namen für Bachmut benutzte.

„Wenn die eigenen Streitkräfte des Verteidigungsministeriums nicht ausreichen, haben wir Tausende von Generälen. Wir müssen nur ein Bataillon von Generälen zusammenstellen, ihnen alle Waffen geben, und alles wird gut“, soll Prigoschin weiter gesagt haben.

In den vergangenen Monaten hatte Prigoschin die russische Armee und Verteidigungsminister Sergej Schoigu immer wieder öffentlich für angeblich mangelnde Unterstützung seiner Leute in der Ukraine kritisiert. So behauptete Prigoschin zuletzt, das russische Verteidigungsministerium habe der Söldnertruppe Wagner versprochene Munition nicht nach Bachmut geliefert. Demnach seien „nur zehn Prozent“ der geforderten Munition für den Ukraine-Krieg angekommen, während das Verteidigungsministerium „die ganze Zeit mit Intrigen beschäftigt“ sei und die 72. Brigade der russischen Armee angeblich die Flanken in Bachmut fluchtartig verlassen hätte.

In der Ukraine: Spannungen zwischen russischer Armee und Wagner-Söldnern

Das Verteidigungsministerium aus Moskau hatte zuletzt eingeräumt, dass russische Truppen an der Front bei Bachmut zurückgedrängt worden seien. Dass der PMC Wagner Munition vorenthalten worden sei, stimme aber nicht, hieß es aus der russischen Hauptstadt. Das Verhältnis gilt als angespannt. (pm)